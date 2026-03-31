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Entrerriano celebró su jubilación con una travesía en bicicleta por toda la provincia

El "Coyote" como lo conocen en Santa Elena, completó el recorrido tras 19 días de viaje, atravesó distintos puntos de Entre Ríos y fue recibido por familiares y vecinos al finalizar la aventura.

31 de Marzo de 2026
Juan Carlos Ruiz Díaz en su paso por Gualeguay
Juan Carlos Ruiz Díaz en su paso por Gualeguay Foto: Debate Pregón

El "Coyote" como lo conocen en Santa Elena, completó el recorrido tras 19 días de viaje, atravesó distintos puntos de Entre Ríos y fue recibido por familiares y vecinos al finalizar la aventura.

Un hombre completó la vuelta a Entre Ríos en bicicleta tras 19 días de travesía y fue recibido por familiares, amigos y vecinos al arribar a su ciudad de origen, donde celebró el desafío cumplido.

 

El protagonista del recorrido es un vecino de Santa Elena, Juan Carlos Ruiz Díaz, conocido como “El Coyote”, quien finalizó su aventura este lunes 30 de marzo alrededor de las 18 en el Arco de ingreso a la localidad.

 

La travesía había comenzado el pasado 11 de marzo, cuando partió desde esa misma ciudad con el objetivo de recorrer todos los departamentos de la provincia en bicicleta, en una iniciativa personal que combinó deporte, esfuerzo y superación.

Un desafío personal tras años de servicio

El ciclista emprendió este recorrido como una forma de celebrar su jubilación, luego de una extensa trayectoria en la Prefectura Naval Argentina, donde se desempeñó como buzo táctico. “Esto fue mi manera de cerrar una etapa y empezar otra, haciendo lo que me gusta”, señaló.

 

Durante los 19 días de viaje, transitó distintos puntos del territorio entrerriano, atravesando ciudades, rutas y caminos rurales, en una experiencia que implicó largas jornadas sobre la bicicleta. “Fueron días duros, de mucho esfuerzo, pero también de aprendizaje y de conexión con la gente”, relató.

 

En su paso por distintas localidades, había destacado el acompañamiento recibido. “Sin la familia y la gente que me fue ayudando en el camino hubiera sido imposible”, había mencionado en una de las etapas del recorrido.

El tramo final y la llegada

El último tramo del viaje se inició en la mañana del lunes, cerca de las 9, cuando partió desde la zona del Empalme rumbo a Santa Elena. Tras varias horas de pedaleo, completó el circuito previsto y concretó su llegada en horas de la tarde.

 

A lo largo de la travesía, estuvo acompañado por su bicicleta, a la que denominó “Dulcinea”, y por el apoyo constante de su entorno. “La bici fue mi compañera en todo momento, es parte de esta historia”, expresó.

 

Finalmente, al arribar a su ciudad, resumió el sentido de la experiencia: “Esto no es solo un viaje en bicicleta, es una aventura de vida. Demuestra que con esfuerzo y decisión se pueden cumplir los objetivos”.

 

Temas:

bicicleta jubilación Entre Ríos Juan Carlos Ruiz Díaz
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