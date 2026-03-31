Drama familiar en localidad misionera: atacó a tiros a un hijo y su nuera y huyó al monte

Ricardo Hein disparó contra su hijo Darío, quien se halla grave en el Hospital de Oberá. Su esposa fue herida en el hombro. El agresor se escapó hacia el monte y está armado, según alertaron fuentes policiales.
Un colono de 66 años se encuentra prófugo y es intensamente buscado desde este lunes a la tarde, luego de balear a su hijo y a su nuera, quienes sufrieron heridas de diversa consideración, siendo el hombre la víctima con un diagnóstico más severo.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el implicado fue identificado como Ricardo Ernesto Hein (66), quien esta tarde atacó a sus familiares con una pistola calibre 22 mientras se encontraban en su propiedad ubicada en la zona conocida como Lote 101, en jurisdicción de la localidad misionera de Colonia Alberdi.
Las víctimas de la agresión fueron su hijo Darío Martín Hein (38) y su nuera Natalia Pereira (27). La mujer sufrió una herida arma de fuego con orificio de entrada en el hombro derecho y permanece internada sin riesgo de vida.
El hombre, en tanto, recibió un disparo que le provocó compromiso pulmonar y hemotórax, permaneciendo bajo asistencia médica constante en el hospital Samic de Oberá.
El hecho fue reportado pasada las 16 y desde ese momento el personal de la Unidad Regional II encabeza diversos operativos de búsqueda, con rastrillajes terrestres y sobrevuelo de drones por la zona, aunque hasta el momento no se reportaron novedades.
Se estima que el hombre se internó en el monte y continúa armado, ante lo cual se trabaja con extrema cautela, publicó La Voz de Misiones.