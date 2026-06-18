Sindicato de Empleados de Comercio Paraná inició el proceso electoral para renovar autoridades

REDACCIÓN ELONCE
El Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná puso en marcha el cronograma electoral que culminará en octubre con la renovación total de su Comisión Directiva. La Asamblea eligió por unanimidad a la Junta Electoral.
El proceso electoral en el Sindicato de Empleados de Comercio Paraná comenzó formalmente con la elección de la Junta Electoral que tendrá a su cargo la organización y fiscalización de los comicios internos previstos para octubre, cuando se renovará la totalidad de la Comisión Directiva de la entidad gremial.
La Asamblea General Extraordinaria convocada para tal fin contó con una amplia participación de trabajadoras y trabajadores afiliados, que colmaron el auditorio dispuesto para la actividad. Desde la organización destacaron la masiva concurrencia como una muestra del compromiso de los mercantiles con la vida institucional del sindicato.
Durante el encuentro, el secretario general Daniel Ruberto valoró la presencia de los afiliados y sostuvo que la participación “ha sido siempre una marca distintiva de nuestro sindicato”. Además, remarcó la importancia de fortalecer las organizaciones sindicales en un contexto que, según expresó, presenta cuestionamientos hacia el movimiento obrero.
Amplio respaldo a la Junta Electoral
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto sindical, la Asamblea tuvo como objetivo principal la elección de la Junta Electoral, organismo que será responsable de conducir el proceso que desembocará en las elecciones internas de octubre. La actual conducción gremial fue elegida en 2022 y completará su mandato este año.
Una vez conformadas las autoridades de la Asamblea, se presentó una única lista para integrar la Junta Electoral. La propuesta recibió el respaldo unánime de los presentes, reflejando el consenso alcanzado en torno al desarrollo del proceso institucional.
El cuerpo quedó integrado por Belkis Elseser, Mariela Lendaro, Gladys Buxman, Máximo Geminiani, Mauricio Elle y Gustavo Raúl Fernández, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas electorales vigentes.
El valor de la participación
En el cierre de la jornada, Ruberto volvió a destacar el involucramiento de los afiliados en la vida gremial y sostuvo que el sindicato ha promovido históricamente la participación activa de sus integrantes.
“Siempre hemos creído e inculcado el compromiso con el sindicato. Cada uno con sus matices, con libertad para expresarse, apoyando o criticando, porque entendemos que la participación es la verdadera fortaleza de nuestra organización”, afirmó el dirigente ante los presentes.