Santa Fe: Diputados aprobó cambios a la ley contra cuidacoches y el proyecto vuelve al Senado

La ley contra cuidacoches en Santa Fe avanzó este jueves con la aprobación de modificaciones por parte de la Cámara de Diputados provincial. La iniciativa, que busca regular y sancionar la actividad de cuidacoches y trapitos, obtuvo 25 votos afirmativos, 17 negativos y una abstención, por lo que deberá regresar al Senado para su revisión definitiva.

El proyecto modifica el Código de Convivencia provincial e incorpora nuevas contravenciones para quienes exijan pagos por estacionar, cuidar o lavar vehículos en espacios donde esas actividades se encuentren prohibidas.

La nueva versión también establece que los municipios y comunas deberán adherir a la normativa para que pueda aplicarse en cada jurisdicción, además de contemplar medidas de inclusión social y laboral para quienes actualmente desarrollan esta actividad.

Sanciones y nuevas figuras contravencionales

Uno de los principales cambios incorporados por Diputados es la creación del artículo 66 bis dentro del Código de Convivencia de Santa Fe. La norma prevé sanciones para quienes exijan dinero de manera intimidatoria a cambio del cuidado o lavado de vehículos.

Según el texto aprobado, los infractores podrán recibir una prohibición de concurrencia de hasta 60 días a determinados lugares. La sanción podrá ampliarse hasta los 120 días cuando la actividad se realice en zonas con estacionamiento medido o en inmediaciones de eventos masivos.

Además, la ley contempla la posibilidad de reemplazar estas sanciones por trabajos comunitarios, incorporando una perspectiva orientada a la reinserción social.

Por otra parte, se incorpora una figura específica destinada a sancionar a quienes organicen o coordinen estas actividades. En esos casos, se prevén penas de hasta 10 días de arresto y restricciones de acercamiento al lugar por un plazo de hasta 240 días.

Participación de municipios y programas sociales

La iniciativa aprobada por la Cámara baja difiere de la versión original que había recibido media sanción en el Senado, donde se proponía una prohibición total de la actividad de los trapitos.

Entre las modificaciones introducidas aparece un enfoque que combina sanciones con herramientas de inclusión. La norma obliga al Gobierno de Santa Fe y a los municipios adheridos a implementar programas destinados a la capacitación laboral, formación en oficios, intermediación para el empleo y asistencia en salud mental y consumos problemáticos.

De esta manera, el proyecto busca abordar no solo las situaciones vinculadas al cobro indebido en la vía pública, sino también las problemáticas sociales asociadas a quienes ejercen esta actividad.

Más jueces para intervenir en las causas

Otro de los puntos relevantes del proyecto es la creación de dos nuevos cargos de jueces de primera instancia, uno en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe.

Ambos magistrados se incorporarán a los Colegios de Jueces Penales y tendrán competencia para intervenir en este tipo de contravenciones y conflictos vinculados al espacio público.

Con las modificaciones introducidas por Diputados, el expediente volverá ahora al Senado provincial. La Cámara alta podrá aceptar los cambios y convertir la iniciativa en ley, proponer nuevas modificaciones o rechazar la nueva redacción.