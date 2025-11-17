Saneamiento de arroyos, playas, distribución del agua y obras en ruta 12, los ejes de trabajo en Paraná

La obra de la sistematización del arroyo Las Viejas, uno de los proyectos más esperados de la ciudad de Paraná, está avanzando a buen ritmo y se encuentra en su fase final.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad del agua del arroyo y habilitar el acceso al río Paraná en la zona del balneario del Thompson. Según Eduardo Loréfice, Secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, los trabajos ya han alcanzado un alto grado de ejecución, con el grueso de la obra completado.

Eduardo Loréfice. Foto: Elonce.

“Lo que está faltando son tareas menores vinculadas a la estética, como el arbolado, mobiliario urbano e iluminación. Lo importante, que era la parte de la ingeniería, ya está resuelto y la obra está funcionando muy bien”, destacó Loréfice. En cuanto a la alcantarilla sobre calle Juan Ambrosetti, que representaba uno de los puntos críticos, ya fue ampliada y se habilitó nuevamente al tránsito sin inconvenientes.

Saneamiento del arroyo y recuperación de la playa del Thompson

Foto: Elonce.

Uno de los logros más significativos de la obra es el saneamiento del arroyo Las Viejas, que ha tenido un impacto directo en la calidad del agua. “Las muestras de agua que hemos tomado han mostrado una notable disminución de la contaminación. Hoy estamos en valores casi mínimos y totalmente aceptables”, explicó Loréfice. Además, este saneamiento permitió llevar adelante el retiro de los sedimentos contaminados en la playa del Thomson, lo que representa una mejora en la salud ambiental de la zona.

En total, se retiraron unos 80 centímetros de barro contaminado de la playa, lo que dejaba expuesta la tierra sin contaminación. Ahora, solo resta el refulado de arena nueva para devolverle a la playa su apariencia y funcionalidad. “Ya hemos comprado la arena y está en proceso de pago para que se ejecute el refulado. La playa estará habilitada en los próximos días”, afirmó el Secretario de Planificación e Infraestructura.

Preparativos para la temporada de verano y la activación del espacio público

Con la playa del Thompson limpia y en proceso de ser habilitada, las autoridades municipales se preparan para la apertura oficial de la zona de ingreso al río Paraná. “Hace más de 10 años que no se podía ingresar al río en el Thompson debido a los altos niveles de contaminación. Este verano, finalmente vamos a saldar esa deuda con los paranaenses”, destacó Loréfice. Además de la rehabilitación de la playa, el espacio se está acondicionando para actividades deportivas, como canotaje, beach vóley y futsal, con paradores y un mejor acceso para los vecinos y visitantes.

La playa del Thomson es considerada el principal espacio recreativo de la ciudad, con una amplia extensión de arena y una infraestructura que incluye un velódromo, una plaza con juegos, sanitarios, paradores y áreas para acampar. “Es un lugar que realmente tiene muy buena superficie, tamaño y una playa que puede adaptarse a distintos niveles de río, algo que no ocurre en otras zonas de la ciudad”, remarcó Loréfice.

Avances en el sistema de agua potable: mejorando el servicio para la zona oeste

Foto: Elonce.

Además de la obra del arroyo, el municipio también avanza con otro proyecto clave para la ciudad: la mejora del sistema de agua potable. En este caso, se está trabajando en la instalación de una nueva cañería de 500 mm que conectará la planta de Echeverría con el centro distribuidor de Ramírez. Esta obra es parte del plan de fortalecimiento del sistema de agua potable, que busca mejorar la distribución en la zona oeste de la ciudad, una de las áreas más afectadas durante el último verano debido a la alta demanda de agua.

“Este proyecto forma parte de un plan de 187 acciones que se van a llevar a cabo durante los próximos años. Ya hemos avanzado con una cañería nueva para la zona este y sureste, y ahora estamos trabajando en la cañería que beneficiará a la zona central, oeste y suroeste”, explicó Loréfice. El objetivo es equilibrar las presiones en el sistema de distribución de agua y reducir las pérdidas, con el fin de mejorar el servicio y evitar las roturas de caños.

Mejoras en la infraestructura vial: ruta 12 y el acceso al parque industrial

Foto: Elonce.

Finalmente, el municipio también está avanzando con mejoras viales en la zona del parque industrial, específicamente sobre la ruta 12 y la circunvalación. “Ya terminamos los trabajos sobre Miguel David y circunvalación, que eran fundamentales para mejorar el acceso al parque industrial. La idea es habilitar este tramo lo antes posible para mejorar el ingreso de los camiones y reducir la saturación de calles como Salellas”, informó Loréfice.

Además, se está trabajando en la pavimentación de tramos que eran muy demandados por el tránsito pesado. “A pesar de los ajustes que tuvimos que hacer, ya estamos listos para empezar con los trabajos sobre la traza. Vamos a continuar avanzando hasta la conexión con la ruta 12, y esta obra va a mejorar de manera significativa la circulación en toda esa zona”, concluyó el Secretario de Planificación e Infraestructura.