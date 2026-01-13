Pruebas y fotos del accidente de intendente en Brasil: “Fue un error compatibilizar descanso con trabajo”

Al día siguiente de retomar sus tareas al frente del Ejecutivo, luego del grave accidente que sufriera el 9 de diciembre en Brasil, el intendente José Luis Walser, brindó precisiones sobre el grave accidente de tránsito que protagonizó junto a su familia el pasado 9 de diciembre en Brasil y reconoció que “compatibilizar descanso con trabajo fue un error". "Es algo que voy a cambiar. En seis años no me tomé nunca vacaciones y está mal, porque cualquiera que trabaje necesita descanso”, argumentó.

Walser señaló que el viaje incluía una invitación oficial a una actividad institucional en Porto Alegre “con autoridades de países de Sudamérica, para vincular a la ciudad con el turismo internacional y la actividad empresarial”, y que se había planificado compatibilizar esa agenda con un período de descanso familiar.

“Durante seis años de gestión no he tenido vacaciones ni descanso, y por supuesto mi familia tampoco. En esa idea de compatibilizar descanso y trabajo hicimos este viaje, que era oficial, pero también pretendía que fuera un descanso para mis hijos”, expresó.

En ese marco, relató que, al aproximarse al destino previsto y bajo intensas lluvias, el vehículo perdió estabilidad por presencia de agua en la calzada, produciéndose el vuelco, publicó El Entre Ríos.

Al momento del despiste, según repasó, “llovía torrencialmente". "Íbamos llegando a Torres, nuestro lugar de descanso, cerca de Porto Alegre. A 10 minutos del destino, había agua en la calzada y me hizo perder el control de la camioneta. Dimos vuelcos al costado de la ruta. Nos salvamos de milagro, no tengo dudas”.

Así quedó el auto en el que se trasladaban Walser y su familia (foto captura de pantalla de informe)

Luego, se refirió a los traslados posteriores al accidente. “Cuando le dieron el alta a Juanita -que era la más complicada- contraté una ambulancia que la traslade a Uruguayana, donde nos esperaba una ambulancia de EMER, a quienes agradezco que no nos cobró”. Los otros hijos “volvieron a casa con su tío”. En ese mismo viaje, Walser llegó al Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre, donde había sido derivada Gimena Bordet, por tratarse de un nosocomio especializado en traumatismos.

Describió las lesiones sufridas por su esposa y su evolución irregular durante los 26 días que permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva, 15 de los cuales estuvo en coma inducido. Luego de un tiempo “plagado de complicaciones”.

“Cuando le realizaron la traqueotomía y con mi acompañamiento, que estaba 20 horas en la terapia para interactuar entre ella y los médicos, comenzó una recuperación notoria”.

“Toda la atención, desde el primer día en Torres hasta el día que nos dieron el alta en Porto Alegre, no tuve que poner un centavo, ya que esos hospitales forman parte del Sistema Único de Salud de Brasil”, agregó Walser, agradeciendo al Estado de Brasil y los médicos que prestaron servicio.

José Luis Walser y Gimena Bordet (foto archivo)

Visiblemente emocionado, concluyó su relato: “No somos la misma familia, esto nos fortaleció. No soy el mismo José Luis, esto me fortaleció. Voy a hacer un esfuerzo enorme por cambiar, por humanizar el trabajo que hacemos. Los invito a reconocer que las cosas importantes son otras y que no tenemos el control, cuando te encontrás con una situación como la que nos pasó a nosotros, te das cuenta que todo está en manos de Dios. Nada vale la pena cuando lo más preciado que tenés –tus hijos, tu esposa- está al borde de la muerte”.

El vehículo oficial y los comprobantes

El intendente de Colón explicó que el vehículo oficial se encuentra en un depósito de la Policía en Torres y anunció que elevó al Concejo Deliberante un informe donde está descripto todo lo que pasó.

Elonce accedió al informe que Walser elevó al Concejo Deliberante de Colón con actuaciones vinculadas al hecho, incluyendo constancias y documentación respaldatoria. Señaló que allí se consignan datos sobre el accidente, condiciones de seguridad, y la situación del vehículo municipal utilizado en el viaje, el cual permanece bajo custodia de autoridades en Brasil, mientras avanzan las gestiones correspondientes ante el seguro.

Comunicado Del Intendente José Luis Walser + Anexos by elonceweb

“Como todos los vehículos de la municipalidad está asegurado con el Instituto del Seguro de Entre Ríos. Tenemos una productora que es la referente del IASER, Celia Beber, con quien llevamos los seguros de los vehículos. Está hecha la denuncia”, mencionó.

Además, aclaró que “la camioneta Mitsubishi tiene siete asientos” y que “cada uno iba con su cinto”.

“La Policía rodoviaria de Brasil hizo un acta, nosotros la pedimos y la tenemos, al igual que los comprobantes del pago de la ambulancia que trasladó a Juanita, a Gimena hasta Uruguayana y desde ahí hasta casa por la empresa EMER, que ese sí lo abonamos”.

“También tenemos la negativa de contabilidad. En todos los viajes oficiales se piden viáticos, pero en este caso no los pedí porque era también era un viaje de descanso. Todos los gastos los pagamos desde nuestra familia”, concluyó Walser.