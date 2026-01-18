Milei viaja a Davos con Caputo para reunirse con CEOs y líderes globales

El presidente Javier Milei arribará este lunes a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos, donde compartirá agenda con jefes de Estado, referentes del sector financiero y directivos de las principales empresas del mundo. El viaje incluye una escala previa en Zurich, donde el mandatario fue invitado a una reunión oficial por el gobierno suizo.

Milei viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno. El foro se desarrollará hasta el viernes bajo estrictas medidas de seguridad.

Durante la cumbre, de la que participarán más de 60 jefes de Estado, 55 ministros de Economía y Finanzas y unos 800 ejecutivos de grandes compañías, el Presidente mantendrá reuniones con empresarios, líderes políticos y medios internacionales. El miércoles a las 7.05 ofrecerá una entrevista a Bloomberg y, a las 11.45, brindará su discurso ante el establishment global.

Según trascendió, la exposición de Milei estará enfocada en la cooperación internacional, el crecimiento económico, la inversión social, la innovación responsable y la sostenibilidad, con un eje en la defensa de los valores occidentales y su programa de reformas. A diferencia de su intervención anterior en Davos, el mensaje buscará un tono más vinculado al diseño de políticas públicas y a la ética en la toma de decisiones, publicó Clarín.

Uno de los momentos centrales del foro será la disertación del expresidente estadounidense Donald Trump, quien participará por primera vez del encuentro, acompañado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio. También estarán presentes el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el mandatario de Finlandia, Alexander Stubb; y el canciller alemán, Friedrich Merz, entre otros líderes.

En este contexto, Milei buscará reafirmar su alineamiento político con Trump, sin descuidar otras relaciones estratégicas. En paralelo al respaldo a la Casa Blanca, el Gobierno argentino sostiene vínculos comerciales con la Unión Europea y China. Días atrás, Caputo defendió la habilitación de un cupo sin aranceles para importar vehículos eléctricos e híbridos de la empresa china BYD.

Durante la cumbre, el Presidente y su ministro de Economía coincidirán con referentes del mundo financiero y tecnológico como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y Ana Botín (Banco Santander). Además, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, participará de reuniones, aunque no confirmó un encuentro bilateral con la delegación argentina.

El FMI elogió recientemente la marcha del programa económico argentino, destacando la baja de la inflación interanual y la recomposición de reservas, y confirmó que en febrero llegará una misión a Buenos Aires para revisar el acuerdo vigente. En ese marco, Caputo deberá afrontar el próximo 1° de febrero un pago de intereses por 824 millones de dólares, mientras continúa la negociación para destrabar un nuevo desembolso del organismo.