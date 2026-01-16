Mediante un DNU, autorizaron a Milei a viajar al exterior por compromisos internacionales

El Poder Ejecutivo Nacional publicó este viernes a la madrugada un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al presidente Javier Milei a ausentarse del país para cumplir con compromisos oficiales en el exterior, aun sin contar con la ley específica del Congreso para el año 2026, tal como lo establece la Constitución Nacional.

Javier Milei

La decisión, adoptada “en acuerdo general de ministros”, se conoció a pocos días de dos actividades internacionales clave para el mandatario: la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el 17 de enero en Asunción, Paraguay, y su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, entre el 19 y el 23 de este mes.

El decreto se fundamenta en el artículo 99, inciso 18, de la Constitución Nacional, que habilita al Presidente a salir del territorio nacional sin autorización del Congreso cuando existan razones justificadas de servicio público y el Parlamento no se encuentre en sesiones. En los considerandos, el Gobierno explicó que los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso finalizaron el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2025, respectivamente, y que actualmente no existe una norma que autorice los viajes presidenciales.

Desde el Ejecutivo remarcaron la “imperiosa necesidad de representar al Estado nacional en el ámbito internacional”, al considerar que los compromisos asumidos por el Presidente resultan “impostergables e imprescindibles para el mejor posicionamiento del país dentro del concierto de las naciones”.

El DNU lleva las firmas de Javier Milei y de todos los ministros del gabinete, y establece en su artículo primero: “Autorízase al titular del Poder Ejecutivo Nacional a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026”. La autorización rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

Además, la norma dispone que el decreto sea comunicado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme a lo establecido por la Ley N.º 26.122, que regula el control legislativo de los decretos de necesidad y urgencia.

Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Mercosur y Unión Europea: un acuerdo histórico

La firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur marcará el cierre de uno de los procesos de negociación más extensos entre ambos bloques. El acuerdo permitirá que los países del Mercosur accedan de manera preferencial a un mercado de más de 450 millones de personas y contempla la eliminación de aranceles para el 92 % de las exportaciones hacia Europa, además de beneficios adicionales para el sector agrícola.

El entendimiento, calificado por el Gobierno como “histórico”, representa un paso central en la estrategia de inserción internacional de la Argentina y explica la relevancia de la presencia del presidente Milei en los eventos previstos en Paraguay y Suiza.