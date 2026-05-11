 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

Milei mantendrá reuniones con sus ministros para avanzar con el plan económico

El Presidente retomará los encuentros con sus ministros y volverá a centrarse en los proyectos enviados al Congreso.

11 de Mayo de 2026
Milei se reunirá con su equipo de trabajo
Milei se reunirá con su equipo de trabajo

El Presidente retomará los encuentros con sus ministros y volverá a centrarse en los proyectos enviados al Congreso.

La agenda del presidente Javier Milei para esta semana se centrará en la consolidación del equipo de trabajo para continuar e impulsar el seguimiento del programa económico que lleva adelante junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

 

En la misma línea, se espera el análisis de la agenda legislativa y económica, luego del respaldo explícito que demostró el Presidente hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras tensiones internas y judiciales provocadas por la acusasión de presunto enriquecimiento ilícito.

 

También llevarían a cabo un monitoreo y seguimiento de las cifras de la inflación del mes de abril, que el Gobierno espera que se anuncie con una tendencia a la desaceleración, luego del dato de marzo.

Para finalizar la semana, el viernes 15 Milei se reuniría junto a todo su Gabinete en la Casa Rosada, cerca de las 14:00hs, con el objetivo es analizar el avance del programa de Gobierno y la estrategia legislativa en el Congreso, indica la agencia NA.

 

Los temas que pretende desarrollar en ese encuentro estarían vinculados a la ratificación de la continudidad de Adorni como funcionario, pese a la postura de Patricia Bullrich quien habría sugerido la renuncia del jefe de Gabinete.

 

Por otra parte, se profundizaría el recorte en organismos públicos y se enfocaría, en la segunda mitad del año, en los proyectos enviados al Congreso y conseguir el apoyo de los diversos bloques para lograr la sanción de las reformas que pretenden desde el oficialismo y la instalación del "Super-RIGI".

Temas:

Milei
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso