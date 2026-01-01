Milei anunció el armado de un bloque regional de diez países para “plantarse frente al socialismo”

El presidente Javier Milei anunció que se encuentra en construcción un bloque regional integrado por diez países con el objetivo de “plantarse frente al socialismo”, y confirmó que la Argentina será parte de ese espacio político. La declaración fue realizada durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para la cadena CNN.

La conversación fue grabada el martes en la Casa Rosada y su emisión completa estaba prevista para el próximo 11 de enero. En un adelanto difundido, el mandatario brindó definiciones sobre el nuevo armado regional, que se configuró como una alternativa a otros espacios políticos de América Latina.

“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando. Estamos intentando hacer un bloque, en el que nuestra propuesta sea abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”, expresó Milei durante la entrevista.

Un nuevo escenario regional

El Presidente vinculó la conformación del bloque con los resultados de distintas elecciones celebradas en América Latina, en las que se impusieron dirigentes con ideas afines a su visión política. En ese sentido, mencionó los recientes triunfos electorales de Nasry Asfura, en Honduras, y de José Antonio Kast, en Chile, registrados a fines de 2025.

El presidente Javier Milei, con el recientemente electo presidente de Chile, José Antonio Kast

“Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI”, sostuvo Milei, y agregó que, a su entender, ese modelo político “empobreció a la población” en los países donde fue aplicado.

Según lo señalado por el mandatario, además de la Argentina, el bloque contaría con la participación de gobiernos o referentes políticos de Paraguay, Bolivia, El Salvador, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Honduras y Chile, completando así el grupo de diez países.

Relación con Brasil y política exterior

El armado regional mencionado dejaría fuera a Brasil, país gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará la reelección en los comicios previstos para octubre de 2026. Milei mantuvo una relación tensa con el mandatario brasileño desde antes de asumir la Presidencia.

A pesar de esas diferencias, el jefe de Estado argentino participó en diciembre del encuentro del Mercosur realizado en Brasil, con Lula da Silva como anfitrión. No obstante, las discrepancias políticas entre ambos dirigentes continuaron, incluso en el marco de la relación comercial bilateral, dado que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina.

La última cumbre del Mercosur, en Brasil

Milei también hizo referencia a su alineamiento internacional con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y a sus vínculos con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su espacio político.

Las declaraciones del Presidente se dieron en el contexto de una redefinición de la política exterior argentina y de los vínculos regionales que el Gobierno buscó impulsar desde el inicio de la gestión.