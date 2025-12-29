Milei sostuvo que el reclamo por Malvinas “no es negociable”, mientras explora un acuerdo comercial con Gran Bretaña

El presidente Javier Milei sostuvo que para su gestión de gobierno el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas “no es negociable” y que la recuperación del territorio se buscará por la vía diplomática. Así lo expresó en declaraciones publicadas por el diario británico The Telegraph, en un contexto en el que la Cancillería argentina avanza en contactos para explorar un acuerdo comercial con el Reino Unido, ya sea de manera bilateral o en el marco del Mercosur.

Según consignó el medio británico, Milei ratificó además su intención de visitar Londres en marzo de 2026, cuando se cumplirán 44 años del conflicto bélico por las Islas Malvinas. Las definiciones se conocieron en momentos en que el Gobierno argentino evalúa alternativas comerciales ante la falta de avances concretos en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La última cumbre del Mercosur, en Brasil

En ese escenario, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se iniciaron gestiones para profundizar negociaciones con otros países y bloques. Entre los más avanzados se encontraban Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, a los que se sumó el Gran Bretaña como posible socio comercial. El canciller Pablo Quirno afirmó que Europa “perdió presencia en el escenario mundial” y señaló que Argentina abrió oportunidades en mercados de Asia, Medio Oriente y el Reino Unido, publicó La Nación.

El interés no fue desestimado por la diplomacia británica. El embajador del Reino Unido en Buenos Aires, David Cairns, indicó que su país analizaba la posibilidad de un tratado de libre comercio con el Mercosur o un acuerdo bilateral con la Argentina. “Actualmente lo estamos considerando. El ministro responsable ha declarado públicamente el deseo de que se concrete”, sostuvo en declaraciones televisivas, y agregó que el objetivo era “impulsar el comercio y la inversión entre los dos países”.

Desde la Cancillería argentina aclararon que estas conversaciones no se plantearon como alternativas excluyentes al acuerdo con la Unión Europea, sino como avances paralelos con países interesados en vincularse comercialmente con el Mercosur. En ese sentido, recordaron que el Reino Unido había acompañado las negociaciones del bloque sudamericano con la Unión Europea antes de concretar el Brexit.

Comercio y contexto político

De acuerdo con datos oficiales del intercambio bilateral, el comercio entre Argentina y el Reino Unido mostró un crecimiento sostenido. En noviembre, las exportaciones argentinas alcanzaron los 45,2 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 32,7 millones, con un saldo comercial favorable para el país.

En paralelo, se registró una sintonía política entre ambos gobiernos que facilitó el diálogo. En ese marco, se mencionó la posibilidad de revisar restricciones vinculadas a la compra de armamento con componentes de origen británico, aunque desde el gobierno del Reino Unido relativizaron la existencia de negociaciones formales sobre ese punto.

La cuestión Malvinas

Pese a los contactos comerciales, la disputa por las Islas Malvinas continúa siendo un eje central de la política exterior argentina. A comienzos de diciembre, la Cancillería expresó su rechazo a decisiones vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte por parte de empresas extranjeras. Desde el Gobierno se reiteró que “la cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

Las definiciones del Presidente dejaron en claro que, para la administración nacional, el reclamo de soberanía se mantiene como una política de Estado, aun en un contexto de apertura de nuevos canales de diálogo y negociación comercial con el Reino Unido.