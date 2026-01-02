 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política

Michel: “El gobierno provincial no ejecutó los recursos que tiene del Fondo Vial”

2 de Enero de 2026
Guillermo Michel
Guillermo Michel Foto: archivo Elonce

"De los $23.238 millones recaudados por el Fondo de Desarrollo y Conservación Vial (Leyes 9.602 y 11.142) que se origina en el 50% del impuesto Inmobiliario rural, solo se ejecutaron $11.090 millones", sostuvo el diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel. “El campo puso el dinero pero no fue a donde debía ir”, manifestó.

 

Michel cuestionó la subejecución presupuestaria por parte del gobierno provincial: “¿Por qué hablamos de falta de gestión en Entre Ríos? Porque el gobierno recauda recursos pero no los destina a obras. Mientras los caminos y rutas están en las peores condiciones, más del 52% del presupuesto de Vialidad Provincial no se ejecutó”.

 

“Por ejemplo: de los $23.238 millones recaudados por el Fondo de Desarrollo y Conservación Vial (Leyes 9.602 y 11.142) que se origina en el 50% del Impuesto Inmobiliario rural, solo se ejecutaron $11.090 millones”, puntualizó el legislador haciendo referencia a la planilla de ejecución presupuestaria de la Dirección Provincial de Vialidad.

 

“El campo puso el dinero pero no fue a donde debía ir: a los caminos. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión”, aseveró Michel.

Temas:

Guillermo Michel
