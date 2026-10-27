La Fuerza Aérea presentó el dron Búho, desarrollado en Argentina y con certificación militar

La Fuerza Aérea Argentina presentó sus avances en drones de fabricación nacional durante una jornada de innovación tecnológica. El Búho es el primer vehículo aéreo militar no tripulado Clase I de propulsión eléctrica diseñado y construido en el país que obtuvo certificación oficial.
La Fuerza Aérea Argentina presentó el dron Búho, un sistema aéreo remotamente tripulado desarrollado y construido en el país, durante la octava edición de las Jornadas de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo para la Defensa (CTID+I), realizadas el 21 de octubre en el Centro Cultural de la Ciencia.
El encuentro reunió proyectos vinculados con vehículos no tripulados de uso aéreo, marítimo y terrestre. En ese marco, la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea exhibió sus avances en sistemas autónomos destinados a tareas de defensa, vigilancia y exploración.
Uno de los principales desarrollos fue el Búho, considerado el primer vehículo militar aéreo no tripulado Clase I de propulsión eléctrica diseñado y construido en Argentina que recibió certificación de la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DIGAMC), dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Un desarrollo con proyección industrial
Según informó la institución, la certificación representó un avance para el proyecto, que alcanzó un estado avanzado de funcionamiento y cuenta con perspectivas de producción en preserie.
El desarrollo también estableció una base tecnológica para otros modelos de propulsión a combustión interna, como el sistema Aukan, que forma parte de la misma línea de investigación.
Durante la jornada, el comodoro Horacio Larrosa, director de proyectos del organismo, presentó la evolución de los sistemas Vigía, Aukan y Búho, desarrollados en el marco de una trayectoria de investigación que comenzó en 2017.
Incorporación de inteligencia artificial
La Fuerza Aérea destacó que estos proyectos buscan fortalecer las capacidades nacionales de exploración, vigilancia y control mediante tecnología de fabricación propia.
Además, señaló que los equipos de investigación proyectan incorporar herramientas de inteligencia artificial a los futuros desarrollos, con el objetivo de ampliar las capacidades operativas de los sistemas no tripulados.
La institución consideró que estos avances contribuyen a la autonomía tecnológica y al desarrollo de la industria nacional para la defensa.