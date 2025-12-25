La Corte Suprema de Paraguay confirmó que Kueider irá a juicio por contrabando de divisas

El Máximo Tribunal rechazó un recurso de la defensa y ratificó que la causa se elevará a juicio en abril de 2026. El exsenador de Entre Ríos, fue detenido al ingresar al país, con más de 200 mil dólares sin declarar en la triple frontera.
La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador argentino Edgardo Kueider y de su entonces secretaria Iara Guinsel, y confirmó que la causa por contrabando de divisas será elevada a juicio oral en abril de 2026.
Según la resolución, el Máximo Tribunal consideró que el planteo defensivo no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, ya que pretendía someter a revisión la acusación del Ministerio Público Fiscal de Paraguay y avanzar directamente hacia un sobreseimiento definitivo, una vía que los magistrados consideraron improcedente en esta etapa del proceso.
El rechazo fue firmado por los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, quienes señalaron que la defensa intentó aplicar una figura legal inexistente dentro del ordenamiento procesal paraguayo.
Además, advirtieron que habilitar este tipo de apelaciones podría derivar en un uso abusivo de las herramientas procesales, afectando el normal desarrollo de las causas penales.
El recurso ya había sido rechazado previamente por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, y la decisión fue ratificada luego por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en Crimen Organizado.
Los dólares sin declarar
La causa se originó tras la detención de Kueider el 4 de diciembre de 2024, en el Puente de la Amistad, en la zona de la triple frontera. El exlegislador entrerriano fue interceptado cuando viajaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este, a bordo de una Chevrolet Trailblazer.
Durante el control, agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios hallaron más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar, distribuidos en bolsos y compartimentos del vehículo, publicó NA.
Doce meses después de aquel episodio, la confirmación de la Corte Suprema despejó el último obstáculo procesal y dejó firme el camino hacia el juicio oral por contrabando de divisas en Paraguay.