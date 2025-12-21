Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026 y garantizará déficit cero

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió al proyecto de Presupuesto 2026 aprobado el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, donde sufrió una derrota política al no lograr que se incluyera la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, dos medidas que el oficialismo considera clave para cumplir con el objetivo de déficit cero. A pesar de esta derrota, Milei dejó claro que no vetará el proyecto, sino que optará por "acomodar las partidas" y hacer ajustes a través de la reasignación de recursos en el resto del presupuesto o mediante la reformulación de las partidas dentro de las propias áreas.

"Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas", explicó el mandatario en una entrevista con el programa "La Cornisa", conducido por Luis Majul. El jefe de Estado también reiteró que su principal objetivo es lograr un presupuesto equilibrado, asegurando que se cumplirá con la regla del déficit cero sin necesidad de aumentar impuestos.

El impacto del Presupuesto en el déficit y las leyes de emergencia

El Presupuesto 2026 fue aprobado en Diputados con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. A pesar de la media sanción obtenida, la exclusión de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, que se encontraban en el capítulo 11, representó un fuerte revés para el oficialismo. Desde la Casa Rosada, los cálculos indican que la falta de estas medidas provocaría un desequilibrio fiscal que dificultaría el cumplimiento del objetivo de déficit cero.

Javier Milei en otro tramo de la entrevista con Luis Majul. Foto: Infobae.

El presidente Milei no ocultó su preocupación por este escenario, y reiteró que "el déficit es inmoral", haciendo hincapié en que la estabilidad fiscal es una de sus principales prioridades. "Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos", sostuvo el mandatario. Este compromiso con la austeridad y el equilibrio fiscal se mantiene firme en el discurso del presidente, que también remarcó que su gobierno se encuentra decidido a cumplir con los vencimientos de deuda, el primero de los cuales es el 9 de enero de 2026, cuando Argentina debe abonar más de 4.200 millones de dólares.

Pobreza, deuda y recuperación de Cristina Kirchner

En otro tramo de la entrevista, Javier Milei también hizo referencia a los logros sociales de su gobierno, destacando la reducción de la pobreza. Según sus datos, al momento de asumir la presidencia, el 57% de la población vivía en situación de pobreza, mientras que en la actualidad esa cifra ha descendido a un 27%, lo que representa una mejora significativa.

Por otro lado, el presidente se refirió a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien fue operada con éxito tras sufrir una peritonitis. Milei, en tono conciliador, expresó su deseo de pronta recuperación para la ex mandataria. "Yo separo las cuestiones políticas de lo importante, y deseo que se recupere pronto", expresó, marcando una distensión en su relación con la vicepresidenta, con quien mantiene un complejo vínculo político. (Con información de La Nación)