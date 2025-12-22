Falleció un camionero que fue mordido por una yarará: le pusieron el antídoto pero era tarde

Un camionero que a comienzos de diciembre fue mordido por una yarará en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, murió tras sufrir una descompensación y, si bien confirmaron que se le aplicó un antídoto, ya era tarde debido a que el ciudadano recién fue al hospital cuando presentó síntomas.

El pasado 6 de diciembre se dio a conocer la noticia de que un camionero, identificado como Miguel Esteban Contreraras, de 44 años, debió ser asistido en Cutral Co luego de sufrir dolores en los riñones y en una de las piernas, sumado a que tosió con sangre.

Oriana, la hija del camionero, comentó en medios locales que, horas antes de la internación, su papá conducía el camión cuando se bajó para ir al baño. Allí dentro, según relató, sintió que algo lo había mordido, pero por la oscuridad no logró ver qué era.

Todo cambió horas después cuando el sujeto empezó con los primeros síntomas, motivo por el cual salió a pedir auxilio al personal de la Caminera, que lo trasladó de urgencia al Policlínico de Cipolletti.

En dicho hospital le aplicaron un antídoto al sospechar que lo que lo mordió fue una yarará, según información del medio Río Negro a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, sin embargo, indicaron que ya era tarde debido a que el cuadro de salud era grave.

La hija contó días atrás que el veneno seguía en el cuerpo de su papá y que eso provocaba el descenso abrupto de los glóbulos rojos, por lo que debían realizarle de manera continua transfusiones de sangre.

Finalmente, este lunes a la madrugada informaron que Contreraras falleció y ahora su cuerpo será trasladado a Bahía Blanca, ciudad de la que era oriundo.