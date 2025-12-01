Entre Ríos y Santa Fe llegaron a un acuerdo sobre el río Paraná: qué pasará con la pesca comercial y deportiva

REDACCIÓN ELONCE
El acuerdo de pesca entre la Provincia y Santa Fe marca un hecho histórico en la regulación del río Paraná: un plan común que incluye prohibiciones, controles y criterios unificados para proteger la fauna ictícola y ordenar la actividad pesquera.
El acuerdo de pesca entre Entre Ríos y Santa Fe representan por primera vez en la historia una política común para regular la actividad pesquera en el río Paraná. Ambas provincias publicaron resoluciones complementarias para unificar criterios de trabajo, garantizar la sostenibilidad ambiental y proteger la fuente laboral de miles de pescadores artesanales.
Este avance surge de las conversaciones previas de integración de la Región Litoral y se enmarca dentro del Plan Estratégico de Reconversión y Utilización Sustentable del Recurso Ictícola de la Provincia de Santa Fe.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, explicó que el pacto incluye decisiones específicas: “Ambas provincias prohibirán la pesca y acopio de sábalos entre el 20 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026”.
Además, se estableció la unificación de los días de prohibición de pesca comercial —sábados, domingos y feriados— y se igualaron las tallas permitidas para las distintas especies, así como los métodos de medición. “El Servicio Meteorológico nos plantea que en los próximos meses las lluvias no serán abundantes y por eso debemos actuar rápido y de manera coordinada”, resaltó Estévez.
Sostenibilidad y defensa del recurso natural
El acuerdo también articula controles en frigoríficos y operativos en el río, con presencia fiscalizadora para garantizar el cumplimiento de las vedas. El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, señaló: “Desde ambas márgenes del río trabajamos juntos con un objetivo definido por los gobernadores, que es la defensa del recurso natural”.
Bernaudo remarcó que “lo central es que estamos trabajando en un modelo sostenible y en diálogo con todos los sectores”, destacando el consenso alcanzado. A su vez, el ministro santafesino Estévez subrayó: “contar con una resolución construida junto a Entre Ríos es clave: una medida coordinada siempre es más eficaz que una acción aislada”.
Desde Santa Fe también resaltaron que estas medidas protegen la biodiversidad del Paraná con “reglas comunes y sostenibles para todos los actores del sector”.
Cupos, vedas y controles específicos
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, también destacó: “La coordinación con Entre Ríos nos permite ordenar la actividad y darle sostenibilidad en el tiempo”.
En ese marco, la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos fijó hasta el 31 de diciembre un cupo de 600 toneladas para sábalo y pescado de línea, además de prohibir la pesca comercial sábados, domingos, lunes y feriados.
Asimismo, se resolvió que la pesca deportiva se realizará únicamente con devolución inmediata, mientras que la pesca comercial tendrá veda entre el 20 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026. También se recordó la vigencia de la veda del dorado según la Ley 11.174 y la prohibición de pescar surubí de cualquier forma entre el 15 de agosto y el 15 de marzo.
Mientras que ya está confirmado que Santa Fe establecerá un cupo máximo de pesca comercial de 900 toneladas para el primer trimestre del año que viene, se aguardan definiciones para el resto de 2026. El cupo definitivo para será definido en una Audiencia Pública Anual, que se realizará el 16 de diciembre.
Finalmente, estudios realizados por Conicet —como el informe EBIPES N. º 69— indican que la última reproducción exitosa de sábalo en la región se dio entre 2015 y 2016, y que la bajante del Paraná durante la última década afectó gravemente los ciclos reproductivos, reforzando la necesidad de las medidas adoptadas.
(Con información de Aire)