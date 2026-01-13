El Sindicato de Vialidad Nacional advierte por el mal estado de las rutas

El deterioro de las rutas nacionales volvió a quedar en agenda tras el reclamo del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional de Entre Ríos, que apuntó a la falta de mantenimiento y a la paralización de obras como consecuencia del desfinanciamiento del organismo.

Elonce dialogó con el secretario general, Raúl Meza, quien describió un escenario crítico que impacta directamente en la seguridad vial y en el trabajo cotidiano de los equipos técnicos.

Desfinanciamiento y falta de insumos

Meza sostuvo que el organismo atraviesa una situación compleja debido a la falta de inversión para tareas esenciales. “Estamos en un contexto donde no contamos con los elementos necesarios para llevar adelante el mantenimiento rutinario que requieren las rutas. No es un problema reciente, pero se agravó con la desfinanciación”, explicó.

Según indicó, la reducción del presupuesto repercutió en todos los frentes: desde la adquisición de insumos básicos hasta la continuidad del personal especializado. “Entre Ríos tiene un plantel muy reducido y muchos compañeros buscan otras alternativas por las condiciones salariales”, señaló.

Rutas deterioradas y riesgos para la circulación

Consultado por los tramos más comprometidos, el dirigente de Vialidad Nacional fue contundente: “Hay sectores que directamente no permiten mantenimiento. Requieren obras porque la calzada ya está destruida”.

En ese marco, subrayó el impacto en la seguridad vial. “Hay muchos tramos sin demarcación y con la calzada comprometida. Hoy uno sale a la ruta y no sabe si vuelve, faltan obras”.

Secretario general del Sindicato Personal de Vialidad Nacional, Raúl Meza. Foto: Elonce.

Concesiones y decisiones políticas

Sobre el anuncio de nuevas concesiones para intervenir en las rutas 12 y 14, Meza recordó experiencias previas negativas: “Las concesiones en Entre Ríos dieron malos resultados. No queremos que se repitan esquemas que dejaron deudas millonarias y trabajadores en la calle”.

El referente gremial de Vialidad Nacional cerró con un mensaje directo a la ciudadanía: “Esta situación no es responsabilidad del trabajador, sino del poder ejecutivo que define dónde se invierten los fondos y dónde no”.