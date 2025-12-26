El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y ahora, se vota por capítulos

REDACCIÓN ELONCE
El plan de gastos del Gobierno tuvo un amplio apoyo en la primera votación, pero ahora serán claves algunos artículos para que el proyecto no vuelva a Diputados. Hay clima de tensión con aliados por dos artículos clave: el 12 y el 30.
El Senado aprobó en general este viernes el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto.
Fue por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o juegan libres en la Cámara alta.
El Senado argentino realiza una sesión clave en la que se definirán dos proyectos centrales para el Gobierno: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo libertario busca cerrar el año legislativo mostrando al mercado señales de control político y capacidad de gestión, aunque enfrenta tensiones con sectores de la oposición dialoguista.
El debate, que comenzó pasadas las 12:20, se realiza en el marco de un período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei. Uno de los puntos que genera mayor controversia es el artículo 30 del proyecto de presupuesto, que elimina pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y defensa, lo que ha motivado reclamos desde distintas provincias.
Además, el artículo 12 introduce nuevas exigencias para las universidades, que deberán presentar información detallada sobre el uso de fondos bajo amenaza de interrupción de transferencias si no cumplen con los requisitos. El Gobierno estima para 2026 un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar en torno a los $1.423 en diciembre.