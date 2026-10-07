Diputado entrerriano de LLA defendió la visita a los represores en Ezeiza y el peronismo lo cuestionó

El diputado entrerriano de La Libertad Avanza Beltrán Benedit defendió la visita que realizó en 2024 a represores condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza y la justificó como una “cuestión de fe”. Germán Martínez lo cuestionó y abandonó la reunión entre gritos.
El diputado entrerriano de La Libertad Avanza Beltrán Benedit defendió la visita a represores en Ezeiza realizada junto a otros legisladores oficialistas en 2024 y protagonizó un fuerte cruce con el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. El episodio ocurrió durante el plenario de comisiones que debatía la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La discusión comenzó sobre el cierre de la reunión, luego de que el diputado peronista Aldo Leiva recordara aquella visita al penal federal donde se encontraban detenidos Alfredo Astiz y otros condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Benedit tomó entonces la palabra y sostuvo: “Hemos callado mucho tiempo por lo que hoy hemos mencionado acá y es hora de poner verdad sobre tanta mentira”. Su intervención provocó inmediatamente respuestas desde el sector opositor.
El cruce entre Benedit y Germán Martínez
Martínez cuestionó desde su lugar al legislador entrerriano por haber participado de aquella visita. “Vos fuiste a visitar a genocidas”, le recriminó. Benedit respondió que no tenía inconvenientes y, cuando el jefe de la bancada opositora comenzó a retirarse, agregó: “No se vaya Martínez, no teatralice”.
El diputado de LLA continuó su exposición y cuestionó la utilización del término genocidio. “Se ha instalado la palabra genocidio y, hasta donde yo sé, no hay ningún ciudadano condenado por genocidio”, expresó.
Las condenas de los represores visitados corresponden judicialmente a crímenes de lesa humanidad; sentencias argentinas también han reconocido la existencia de un plan sistemático de represión ilegal durante la dictadura.
Benedit sostuvo además que “hubo un plan de las fuerzas subversivas terroristas” y mencionó a Mario Roberto Santucho, dirigente del ERP muerto en 1976. Sus afirmaciones volvieron a generar interrupciones, mientras el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, procuró reconducir la discusión hacia el proyecto que figuraba en el temario.
Benedit justificó la visita como una “cuestión de fe”
El legislador entrerriano también explicó los motivos por los cuales había concurrido al penal. Según argumentó, lo hizo como parte de “una costumbre de fe” y vinculó aquella decisión con acciones religiosas como “visitar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados”.
Martínez volvió a intervenir y respondió haciendo referencia a “la santa sepultura”, en alusión a las personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado. Antes de abandonar la sala, el diputado santafesino lanzó: “Es para cagarlo a trompadas” y posteriormente le gritó a Benedit: “Andá a visitar a Astiz”.
El enfrentamiento terminó desplazando el eje de la reunión, que había sido convocada para continuar con el análisis de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La discusión recuperó así una controversia que había atravesado al oficialismo dos años atrás.
La visita de diputados libertarios a Ezeiza
El antecedente se remonta al 11 de julio de 2024, cuando seis diputados nacionales de La Libertad Avanza concurrieron al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La comitiva estuvo integrada por Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta y Alida Ferreyra.
Allí se encontraron con detenidos condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y otros represores. Astiz fue integrante del Grupo de Tareas de la ESMA y recibió condenas a prisión perpetua por crímenes cometidos durante la última dictadura.
La fotografía del encuentro se conoció posteriormente y provocó cuestionamientos de bloques opositores y diferencias dentro de La Libertad Avanza. Benedit fue señalado como uno de los organizadores de la actividad y en aquel momento defendió públicamente su participación.
Las diferencias que provocó dentro de La Libertad Avanza
Rocío Bonacci sostuvo posteriormente que se había sentido “engañada” respecto del objetivo del viaje y apuntó contra Benedit. También sugirió que la visita tenía conocimiento de autoridades políticas, algo que fue negado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Lourdes Arrieta también aseguró entonces que desconocía quiénes eran algunos de los detenidos con quienes se había reunido. La controversia derivó en diferentes pedidos de explicaciones y descargos dentro de la Cámara baja.
Dos años después, aquel episodio regresó al centro del debate parlamentario. Esta vez fue el propio Benedit quien volvió a justificar públicamente la visita y sus argumentos provocaron la reacción de Martínez, en una reunión que terminó marcada por los gritos y acusaciones cruzadas.
Un nuevo episodio de tensión en Diputados
El cruce se produjo durante la segunda reunión plenaria dedicada al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y volvió a tensionar la discusión entre oficialismo y oposición. El presidente de la Comisión de Defensa intentó limitar las intervenciones al contenido de la iniciativa, aunque la controversia continuó, recordó Infobae.
Benedit mantuvo su postura respecto de la visita realizada en 2024 y la presentó como una decisión vinculada con sus convicciones religiosas. Martínez, por su parte, cuestionó tanto aquella reunión como las declaraciones realizadas por el diputado entrerriano.
De esa manera, un debate convocado alrededor de la política de defensa terminó recuperando uno de los episodios que mayores controversias había generado dentro del bloque libertario durante 2024 y volvió a colocar en discusión la visita de legisladores nacionales a condenados por delitos de lesa humanidad.