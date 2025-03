Cobro de plus a afiliados a Iosper: “Hay muchas vías para denunciarlo de forma anónima”

El gobernador Rogelio Frigerio anunció un acuerdo entre el Iosper y la Federación Médica de Entre Ríos para aumentar los honorarios de los profesionales sin incrementar el coseguro. "Ya no hay excusas para el cobro de plus a los afiliados", afirmó.

Frigerio comunicó un acuerdo con la Femer para incrementar los honorarios médicos sin trasladar ese costo a los afiliados. "Se aumentan los honorarios a los profesionales y no se aumenta el coseguro del afiliado. No hay excusas para cobrar el plus. Quien lo haga será excluido de la cartilla", advirtió.

“Los médicos no van a cobrar el plus porque si alguno se veía obligado a hacerlo era porque el arancel que pagaba IOSPER era la mitad de lo convenido ahora”, indicó a Elonce el interventor del Iosper, Mariano Gallego.

Según confirmó, se informarán a Femer respecto de las denuncias por irregularidades de cobros de este tipo, “porque puede haber atenuantes y una explicación”. “La Femer expresó que, a valores de mercado, que es lo firmado, era la primera en no querer cobrar aranceles”, indicó.

Anunciaron medidas para eliminar el cobro de plus a los afiliados del Iosper y garantizar la provisión de prótesis (foto Gobierno de Entre Ríos)

Por su parte, el subinterventor de la obra social provincial, Ricardo García, denunció que “era sistemático el cobro del plus y estaba avalado por Femer”. Y agregó: “Ahora pasamos de un sistema, que estaba sistematizado, a la posibilidad de un incumplimiento contractual aislado, por el cual se tomarán medidas”.

“Los afiliados tienen muchas vías para denunciar de forma anónima, entre estas, el 0-800 4444677 y las más de 100 delegaciones provinciales”, indicó al respecto.

Punto a parte, Gallego indicó que se investigan los sobreprecios pagados por parte de la obra social provinciales. “Con los informes preliminares se harán las denuncias correspondientes”, prometió.

“La conducción de IOSPER era absolutamente presidencialista”, sentenció el interventor. Y completó: “La concentración de poder que había en la presidencia permite suponer que la conducción absoluta de IOSPER pasaba por ahí”.

Anunciaron medidas para garantizar la provisión de prótesis

Por otra parte, Frigerio explicó que se logró aumentar la cantidad de proveedores de prótesis de uno a cinco, lo que va a destrabar las demoras en las cirugías que requieren implantes. Y anunció un acuerdo con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) para conformar 13 bancos de prótesis en distintos puntos de la provincia y no salir a comprar "a demanda", con las demoras que eso implica.

Frigerio mantuvo una reunión de seguimiento con el interventor, Mariano Gallegos; el subinterventor, Ricardo García; y la comisión fiscalizadora (foto Gobierno de Entre Ríos)

Al cumplirse 60 días de la intervención en el Instituto Obra Social de Entre Ríos, el mandatario entrerriano mantuvo una reunión de seguimiento con el interventor, Mariano Gallegos; el subinterventor, Ricardo García; y la comisión fiscalizadora.

Una vez finalizado el encuentro, Frigerio informó que se detectaron 1.200 pacientes que llevaban más de un año esperando prótesis o intervenciones quirúrgicas. Frente a eso "se trabajó con Acler para atender estos casos en un plazo de 90 días, priorizando urgencias y disponibilidad quirúrgica", detalló.

Por otra parte, el mandatario puso de relieve que se resolvió el problema estructural de la demora en la provisión de prótesis y que se logró ampliar la cantidad de proveedores de uno a cinco. Se establecieron nuevos convenios que garantizan precios competitivos y transparencia.

En el mismo sentido, se establecieron 13 bancos de prótesis en efectores de salud. "Esto elimina la necesidad de compras a demanda y pone fin a los precios irrisorios impuestos por el único proveedor anterior", destacó el mandatario entrerriano.

Reducción de la deuda del Iosper

Luego destacó que la intervención heredó una deuda de 42.000 millones de pesos, pero logró reducirla en 5.000 millones de pesos mediante negociaciones con acreedores, y ya pagó el 30 por ciento del total. "Esto demuestra que con buena gestión es posible ordenar las cuentas", señaló Frigerio.

Frigerio mantuvo una reunión de seguimiento con el interventor, Mariano Gallegos; el subinterventor, Ricardo García; y la comisión fiscalizadora (foto Gobierno de Entre Ríos)

Recorte de contratos de personal irregular

En otro orden, mencionó que se eliminaron alrededor de 100 contratos irregulares, incluyendo casos donde los empleados no residían en el país. "No podemos permitir que recursos destinados a la salud sean mal utilizados", subrayó.

Normalización del pago a cuidadores

También comentó que se normalizaron los pagos correspondientes al mes de diciembre por más de 300 millones de pesos a 1.000 cuidadores vinculados al Iosper, cerca del 90 por ciento; y se está regularizando la situación del 10 por ciento restante. "Estamos corrigiendo una anomalía histórica que afectaba directamente a nuestros pacientes", explicó.

Reducción de gastos operativos

Además, remarcó que la reducción de gastos innecesarios, las mejoras administrativas y la eficiencia en la gestión, van a permitir en este año una reducción de alrededor de 16.000 millones de pesos de gastos operativos que se van a dejar de pagar, y anticipó que "estos recursos serán destinados a mejorar las prestaciones para nuestros afiliados".