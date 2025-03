Frigerio sobre la intervención de IOSPER: “Ya no hay excusas para cobrar el plus”

Finalizada una reunión de seguimiento con los interventores del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y miembros de la comisión fiscalizadora, el gobernador Rogelio Frigerio prometió la regularización a 1.200 pacientes que esperan sus intervenciones quirúrgicas, la creación de 13 bancos de prótesis y el cese del convenio con aquellos profesionales que cobren plus a los afiliados a IOSPER.

“En el marco del ordenamiento y las auditorias durante los 61 días de intervención a la obra social provincial, se detectaron 1.200 pacientes de Iosper que esperaban sus intervenciones por más de un año”, repasó Frigerio.

“Al repensar el sistema vinculado a prótesis y atención a afiliados”, el gobernador anunció que, “tras un acuerdo con ACLER se acordó un plazo de 90 días para poder atender esos casos que llevan tanto tiempo de espera, de acuerdo al nivel de urgencia y de las salas quirúrgicas disponibles”.

“Arreglar el problema de fondo”

“En el pasado, había un solo proveedor de prótesis en la provincia y todas las intervenciones terminaban, después de una contracción directa, en esa empresa y a los precios que esa firma quería y no a los precios de mercado”, expuso Frigerio.

En ese sentido, comunicó que “respecto a las cirugías programadas, se solicitaron precios y condiciones a una docena de proveedores de prótesis, a las que se presentaron cinco empresas que cumplían con los requisitos y las exigencias”. “Y ya se firmaron los convenios de provisión correspondientes para llevar adelante esas cirugías programadas en tiempo y forma”, informó.

“Las prótesis se compraban a demanda por cada emergencia, es decir que no había un banco de prótesis en los efectores de salud que permitieran agilizar esas intervenciones en la emergencia”, indicó Frigerio. Y a continuación, anticipó que “se decidió crear 13 bancos de prótesis en 13 efectores de salud para que las emergencias sean cubiertas con esas prótesis ya adquiridas”.

“Ya no hay excusas para cobrar el plus”

En otro orden, el mandatario provincial indicó que “se firmó un convenio con FEMER para aumentar los honorarios profesionales, sin trasladar el costo a los pacientes”.

“Se actualizarán los honorarios profesionales, no se aumentará el coseguro y ya no hay excusas para cobrar el plus”, sentenció. Y reafirmó: “Si detectamos que un profesional cobra un plus, le solicitaremos a FEMER que lo excluya de la cartilla de prestadores”.

Sobre el pago de la deuda de Iosper y otros anuncios

“La intervención recibió una deuda de 42 mil millones de pesos, que era incluso superior a la encontrada en la obra pública. Pero en 61 días hábiles, se negoció con los acreedores una quita de cinco mil millones de pesos y en estos días ya se pagó el 30% de esa deuda”, reveló el mandatario provincial.

Y continuó: “Se recortaron alrededor de 100 contratos de gente que no se presentaba a trabajar y que había ingresado a la obra iscal a través de la política, y de gente que en algunos casos no vivía en el país y Iosper le pagaba todos los meses su sueldo”.

“Normalizamos los pagos correspondientes al mes de diciembre por más de 300 millones de pesos a alrededor de mil cuidadores domiciliarios y estamos normalizando la situación de los restantes, a los que se les pagaba a través de reintegros”, completó.

“En un enorme esfuerzo por reducir gastos innecesarios, se lograron mejoras administrativas y eficiencias en la gestión que permitirán una reducción de 16 mil millones de pesos en gastos operativos que se dejarán de pagar y se destinarán a mejorar las prestaciones de nuestros afiliados”, agregó Frigerio.