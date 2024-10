Cómo es el diseño de la Boleta Única de Papel: estructura y opciones para los votantes

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes la ley que implementa la Boleta Única de Papel (BUP), tras aceptar los cambios propuestos por el Senado.

Este nuevo sistema, está inspirado en el modelo mendocino y presenta toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única planilla de papel, organizada en filas horizontales para las categorías de cargos electivos y columnas para cada agrupación política.

Cada categoría contará con un casillero vacío para que el elector seleccione solo una opción.

Si se marcan dos o más casilleros, el voto se considerará nulo; si no se marca ninguno, se contabilizará como voto en blanco.

No habrá un casillero específico para el voto en blanco, y si una agrupación no presenta candidatos en alguna categoría, se indicará "No presenta candidato" en ese espacio.

Candidatos

La Boleta Única de Papel incluirá los nombres de los primeros cinco candidatos de la lista de diputados nacionales, así como fotografías a color de los dos primeros candidatos, garantizando la representación de género según la ley de paridad. En la categoría de senadores nacionales, aparecerán con foto los dos candidatos titulares, así como el candidato a presidente y su compañero de fórmula.

Además, las listas completas de candidatos deberán ser publicadas en afiches o carteles en cada cabina de votación, asegurando su visibilidad para los electores.

Cómo fue la votación

La iniciativa, impulsada en conjunto por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, cosechó 143 votos a favor, 87 en contra y cinco abstenciones.

Los legisladores de Unión por la Patria se inclinaron por el rechazo, tal como había anunciado, en tanto que el Frente de Izquierda se abstuvo.

Tras varios días de negociaciones, hubo un acuerdo para aceptar los cambios que introdujo el Senado, que adoptó el modelo mendocino y que no incluye el casillero de voto a lista completa.