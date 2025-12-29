Benegas Lynch sobre el Presupuesto 2026: “Da certidumbre para que el sector privado pueda despegar”

El Senado de la Nación aprobó el Presupuesto 2026, el primero elaborado íntegramente por el gobierno de Javier Milei, luego de dos años en los que se prorrogó el esquema presupuestario anterior. La iniciativa fue sancionada con 46 votos a favor y 25 en contra, en una votación que el oficialismo calificó como contundente.

Al respecto, el senador nacional por La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, destacó a Elonce que se trató de “un presupuesto histórico”, al subrayar que se construyó sobre la base del superávit fiscal y la política de déficit cero. “El Estado gastará menos de lo que entre, lo que implica que no se emitirá dinero, no se generará inflación y no se tomará más deuda”, afirmó.

Según explicó el legislador, el objetivo central del presupuesto fue generar confianza en la economía. En ese sentido, sostuvo que el orden fiscal permitiría reducir el riesgo país y, en consecuencia, bajar las tasas de interés. “Si bajan las tasas, las pymes y las empresas pueden financiarse, invertir y generar más trabajo”, indicó.

Benegas Lynch remarcó además que el Gobierno continuará con la reducción del gasto estatal y la baja de impuestos. “No es plata del Estado, es plata del laburante argentino. Este presupuesto define cómo se va a gastar ese dinero”, señaló.

Presupuesto 2026: las definiciones del senador Benegas Lynch

Educación, salud y jubilaciones

Durante el debate parlamentario, uno de los ejes de discusión fue el financiamiento de áreas sensibles como educación, salud y jubilaciones. Al respecto, el senador rechazó las críticas de la oposición y aseguró que el Presupuesto 2026 contempla actualizaciones por encima de la inflación en esos ejes. “Hablar de desfinanciamiento es falso porque este presupuesto prevé aumentos reales para salud, jubilaciones y educación”, afirmó.

En relación con las universidades públicas, Benegas Lynch sostuvo que el financiamiento está garantizado, aunque insistió en la necesidad de auditorías. “El gobierno nacional pide transparencia en el uso de los recursos que aportan los argentinos”, expresó, y cuestionó la falta de controles en algunas casas de altos estudios.

Impacto en las provincias

El legislador también se refirió a los recursos destinados a las provincias y señaló que el presupuesto fue aprobado pensando en todas las jurisdicciones del país. “Votamos un presupuesto que cuida el bolsillo de los argentinos y también de los entrerrianos”, indicó.

En ese marco, destacó la sintonía entre el gobierno nacional y la administración provincial de Rogelio Frigerio, al considerar que ambas gestiones coincidieron en la necesidad de reducir el gasto público ineficiente y potenciar al sector privado. “El Estado tiene que concentrarse en funciones básicas como seguridad, justicia, salud y educación, y liberar recursos para el sector productivo”, sostuvo.

Finalmente, Benegas Lynch afirmó que la aprobación del Presupuesto 2026 otorga previsibilidad y certidumbre para la economía. “Este presupuesto da un marco claro para que el sector privado pueda producir, invertir y generar empleo”, concluyó.