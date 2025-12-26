Cómo reaccionó Javier Milei tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado

Presupuesto 2026: La reacción de Javier Milei tras la aprobación no tardó en llegar. Minutos después de que el Senado sancionara la ley de ingresos y gastos, el Presidente utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción por el resultado de la votación.

El mensaje fue breve y directo. “Viva la libertad”, escribió Milei en su cuenta de X, junto a una imagen del tablero del Senado que reflejaba el resultado de la votación realizada este viernes.

Una sesión decisiva en el Senado

La Cámara alta aprobó el Presupuesto 2026 durante una sesión que se extendió durante la tarde y la noche, y que cerró una de las discusiones más importantes del calendario parlamentario. La sanción de la norma representó una victoria significativa para el oficialismo, que buscaba cerrar el año legislativo con el proyecto aprobado.

Además de la ley en general, el oficialismo consiguió reunir los apoyos necesarios para mantener dos artículos que habían generado debate previo, vinculados al financiamiento de la educación y de la ciencia.

SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-12-25

Los números de la votación

Los artículos más discutidos del proyecto fueron avalados con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, en una votación que dejó en evidencia las diferencias entre los distintos bloques, pero que finalmente permitió al Gobierno sostener los puntos clave del texto.

Estos apartados habían concentrado buena parte de las discusiones durante el tratamiento del Presupuesto, por su impacto en áreas sensibles y por las posturas contrapuestas que despertaron en el recinto.

Tras la aprobación, Milei eligió celebrar el resultado con una publicación que rápidamente se viralizó. La frase utilizada, habitual en su discurso político, fue interpretada como una señal de respaldo al rumbo elegido por el Gobierno tras lograr la sanción de una de las leyes centrales para el próximo año.

La jornada cerró así con un balance positivo para el oficialismo, que consiguió avanzar con su agenda legislativa en una sesión clave del Senado.