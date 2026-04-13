ATE para el martes próximo “en defensa del salario y del sistema previsional entrerriano"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el martes 21 de abril en reclamo de la reapertura de paritarias salariales; y la seccional Entre Ríos confirmó a Elonce que se plegará a la medida de fuerza en "en defensa del Estado, del salario y del sistema previsional entrerriano".

Oscar Muntes explicó a Elonce que la jornada de lucha buscará visibilizar la situación de los trabajadores estatales y exigir la reapertura de paritarias. Desde ATE señalaron que los trabajadores registran una pérdida del 38% del poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión, lo que motivó el pedido urgente de actualización salarial.

Muntes cuestionó además el pago de sumas no remunerativas, al considerar que afectan aportes jubilatorios y la cobertura de la obra social provincial. En ese sentido, sostuvo que es necesario avanzar en un esquema de salarios en blanco que garantice derechos laborales.

Debate por el sistema previsional

Otro de los ejes del reclamo es la discusión sobre el sistema previsional entrerriano. De hecho, el dirigente de ATE Entre Ríos dio cuenta de la preocupación por el proyecto de reforma jubilatoria que impulsa la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y que, según denunció, podría impactar en los trabajadores activos y jubilados. "Van por nuestros derechos", denunció Muntes.

Protesta de ATE por la reforma del sistema previsional entrerriano (foto Elonce)

El sindicalista remarcó que el gremio propone alternativas para reducir el déficit previsional sin trasladar el costo a los sectores de menores ingresos. Entre ellas, mencionó "la posibilidad de aplicar mayores cargas a sectores con mayor capacidad económica".

Jornada de protesta nacional

La medida del 21 de abril incluirá movilizaciones y acciones en todo el país, con consignas vinculadas a la defensa del empleo público, la recomposición salarial y el rechazo a reformas que afecten derechos adquiridos.

ATE Entre Ríos para el martes próximo “en defensa del salario y del sistema previsional entrerriano"

Desde ATE indicaron que continuarán articulando con otros gremios y organizaciones en el marco de la intersindical, con el objetivo de fortalecer las acciones y ampliar los reclamos. De hecho, para este miércoles está prevista una reunión en la sede de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos.