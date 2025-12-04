La CGT Regional Paraná rechazó la reforma laboral y pedirá reuniones con legisladores

La CGT Regional Paraná fijó su posición frente al proyecto de reforma laboral y manifestó un rechazo técnico por considerar que afectará el empleo, la negociación colectiva y las indemnizaciones. La definición surgió de un plenario realizado este lunes, del que participaron representantes de las siete seccionales entrerrianas, quienes acordaron unificar postura y avanzar en una ronda de reuniones institucionales.

Oscar Barbieri, referente de la CGT Regional, explicó a Elonce: “Este lunes realizamos un plenario y definimos una agenda propia para concretar reuniones con actores sociales e instituciones de Paraná”.

Según detalló, los encuentros ya comenzaron: “Ayer tuvimos un encuentro muy cordial con el nuevo arzobispo de Paraná; hoy nos reunimos con la intendenta. También tenemos solicitadas audiencias con el Centro Comercial e Industrial, con distintos referentes religiosos y con los legisladores nacionales electos. Queremos dialogar no solo sobre la reforma laboral, sino sobre todos los temas que impactan en la realidad local”.

Tamara Verales, integrante de UTEP y de la CGT

"Pérdida de empleo y la situación de las pymes"

Barbieri advirtió que la principal preocupación es el deterioro del empleo en el sector privado. “Estamos impulsando un programa que apueste al trabajo y a la producción para generar empleo genuino. Lo que más nos inquieta es la pérdida gradual, casi por goteo, de fuentes laborales en las pymes”, señaló.

Respecto a las reuniones mantenidas, el dirigente valoró el clima de diálogo: “Con el arzobispo la charla fue muy fructífera, lo vimos muy abierto al diálogo y con mucha sensatez. Con la intendenta analizamos la situación del transporte urbano; la incorporación de nuevas unidades y una nueva empresa es auspiciosa”, afirmó.

Sin embargo, remarcó la preocupación por los trabajadores del sector: “Pedimos que la nómina sea seria y responsable, y que se incluya a todos los choferes y choferesas. Nuestra ciudad no está en condiciones de ver más trabajadores perder su empleo”.

Barbieri adelantó además una propuesta de encuentro multisectorial: “Planteamos que en marzo podamos realizar un gran encuentro —un retiro social, laboral y productivo— donde distintos actores discutamos propuestas durante toda una jornada, buscando lo que nos une para construir una Argentina mejor”.

Los tarjeteros piden ser incluidos en el nuevo sistema de estacionamiento

En la misma línea, Tamara Verales, integrante de UTEP y de la CGT, se refirió al reclamo del sector de los tarjeteros para ser considerados en la próxima ordenanza del estacionamiento medido. “Participamos de la reunión porque también somos parte de la CGT. Una vez más manifestamos la importancia de que los tarjeteros sean reconocidos e incluidos en el nuevo sistema”, señaló.

Verales explicó que el debate legislativo avanza: “La ordenanza se tratará la semana próxima o la siguiente. Creemos que llegó el momento de materializar los compromisos asumidos por el Ejecutivo, sobre todo tras el proyecto de comunicación ingresado por el bloque oficialista”.

Sobre el punto central del reclamo, remarcó: “Pedimos que la figura del trabajador esté incorporada tanto en la ordenanza como en el pliego de licitación. Eso nos garantiza un piso de condiciones y un reconocimiento real hacia los trabajadores”.

Karina Martínez, representante de los tarjeteros

Reivindicación del sector y expectativa por definiciones

Karina Martínez, representante de los tarjeteros, coincidió en el planteo: “Lo que venimos señalando es que los trabajadores estemos contemplados en la ordenanza. Eso marca un piso muy importante para el sector”.

Además, expresó la expectativa por una resolución clara: “Confiamos en seguir trabajando y tener definiciones más precisas para el nuevo sistema de estacionamiento, especialmente en lo que respecta a la incorporación de los compañeros”.