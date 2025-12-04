Reforma previsional: proponen nuevo esquema de edad de retiro y “limitaciones” en pensiones por viudez

La propuesta que evalúa Economía impulsa una reforma previsional integral que modifica la edad mínima de retiro, el cálculo de haberes y los regímenes especiales. El esquema también introduce límites en las pensiones por viudez para cónyuges jóvenes.
La propuesta que analiza el ministro de Economía, Luis Caputo, plantea una reforma integral del sistema previsional que abarca la jubilación por vejez, las pensiones por viudez, la edad de retiro y los regímenes especiales y cajas profesionales. El proyecto, que contempla la eliminación de estos esquemas diferenciales, también introduce cambios en las pensiones por fallecimiento, entre ellos una limitación temporal para cónyuges jóvenes y una revisión general de estos beneficios.
Pensiones por viudez
Para las pensiones por fallecimiento, la reforma previsional plantearía la limitación temporal de los beneficios para cónyuges jóvenes y propondría la revisión del haber para pensionados que ya cobran una jubilación.
Los cambios se enfocarían en la elegibilidad, duración y cálculo de haberes jubilatorios:
Elegibilidad universal: Se reemplazaría el esquema que exige regularidad en los aportes de los trabajadores activos por un modelo de acceso universal.
Duración limitada: La duración del beneficio para cónyuges jóvenes dejaría de ser vitalicia. Tendría un límite temporal vinculado a la edad del sobreviviente (por ejemplo, dos años para menores de 30 años).
Haberes para jubilados y pensionados: Si el cónyuge pensionado también fuera beneficiario de una jubilación, la regla sugerida sería que solo la Prestación Proporcional del fallecido genere pensión, manteniéndose el cobro de una sola Prestación Básica.
Cómo se calcularía el haber inicial
La reforma propondría un esquema compuesto por Prestación Básica (PB) + Prestación Proporcional (PP), eliminando el requisito de 30 años de aportes para que el acceso al sistema sea universal.
Prestación Básica (PB): Se definiría con el valor vigente de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En marzo de 2025, ese monto era de $223.297. Actuaría como el nuevo valor mínimo, reemplazando la figura del haber mínimo actual.
Prestación Proporcional (PP): Se calcularía sobre la base de la historia completa de aportes —incluyendo trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos— mediante un cálculo actuarial. Esta metodología sustituiría la fórmula que utiliza el promedio actualizado de salarios de los últimos diez años.
Cuál sería la nueva edad de retiro
La propuesta incluiría dos cambios graduales respecto de la edad mínima: Equiparación de género: Se plantearía un aumento gradual de la edad mínima de retiro de las mujeres de 60 a 65 años, equiparándola con la de los varones. La transición se implementaría elevando la edad seis meses por año durante una década. Según el documento, la brecha actual no tendría fundamentos en criterios de salud o capacidad laboral.
Actualización por expectativa de vida: Se establecería un aumento de un mes por año para toda la población, acompañando la evolución de la expectativa de vida.
Además, el cálculo actuarial de la Prestación Proporcional generaría un incentivo para extender la vida laboral más allá de la edad mínima, dado que el haber aumentaría en función de la expectativa de vida restante al momento de jubilarse.
Qué pasaría con las jubilaciones y pensiones por invalidez
Se propondría unificar los esquemas de protección por invalidez, absorbiendo en el régimen contributivo a las pensiones no contributivas por esa condición.
Las reglas del esquema contributivo —que requieren evaluación de una comisión médica basada en un Baremo— se aplicarían a la totalidad de los casos, con el objetivo de lograr mayor transparencia y equidad.
En cuanto al cálculo del haber, se buscaría replicar el esquema de los beneficios por vejez (PB + PP), estimando el monto que el beneficiario habría alcanzado si hubiera llegado a la edad de retiro. (IProfesional)