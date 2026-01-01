 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Paraná

Conductor se durmió al volante y volcó su auto sobre Ruta 35

Un automóvil volcó en la mañana de este jueves en la Ruta Provincial 35, a la altura del kilómetro 15. El conductor, un hombre de 37 años, fue trasladado al hospital de Seguí, donde se confirmó que sufrió politraumatismos leves.

1 de Enero de 2026
Vuelco en Seguí
Vuelco en Seguí Foto: Seguí Noticias

Un automóvil volcó en la mañana de este jueves en la Ruta Provincial 35, a la altura del kilómetro 15. El conductor, un hombre de 37 años, fue trasladado al hospital de Seguí, donde se confirmó que sufrió politraumatismos leves.

Vuelco en Seguí. El conductor de un automóvil Volkswagen Gol Power perdió el control del rodado y volcó a la altura del kilómetro 15 de la Ruta Provincial 35. Como consecuencia del accidente, que se registró a las 7.30 de este jueves 1º de enero, el hombre de 37 años requirió atención médica y debió ser trasladado al hospital de Seguí.

 

Posteriormente, desde el nosocomio se informó que el conductor presentaba politraumatismos de carácter leve. De acuerdo con la información médica brindada, no se constataron lesiones de gravedad.

 

Según las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, el siniestro se habría producido cuando el conductor se quedó dormido al volante, publicó Seguí Noticias. Esa situación habría provocado un cambio de carril involuntario y la posterior pérdida de control del vehículo, que derivó en el vuelco.

Temas:

accidente de tránsito´ siniestro vial vuelco en Seguí
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso