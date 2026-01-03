 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento San Salvador

Conductor volcó su auto sobre Autovía 18: adujo que se trató de un posible desperfecto mecánico

3 de Enero de 2026
Vuelco en General Campos
Vuelco en General Campos Foto: Policía de Entre Ríos

Vuelco en General Campos.

 

El conductor de un vehículo Peugeot 206 perdió el control del rodado y volcó sobre el kilómetro 219 de la Autovía Nacional 18, en General Campos (departamento San Salvador). Como consecuencia del accidente, que se registró en la madrugada de este sábado, afortunadamente, no se reportaron lesionados.

 

Fuentes policiales comunicaron que el auto fue hallado volcado sobre la banquina norte, con sus cuatro ruedas hacia arriba. Sus tres ocupantes ya se encontraban fuera del rodado y no presentaban lesiones.

 

De acuerdo a lo manifestado por el conductor, el siniestro se habría producido a raíz de un posible desperfecto mecánico.

 

Cabe destacar que el tránsito no se vio afectado y se solicitó la colaboración de Bomberos Voluntarios de General Campos para el acondicionamiento y posterior retiro del vehículo por medio de la Agencia Aseguradora.

Temas:

General Campos accidente de tránsito siniestro vial Vuelco en General Campos
