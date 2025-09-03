Volcaron dos camiones sobre el mismo tramo correntino de Ruta 14

Dos camiones volcaron anoche en la Ruta Nacional 14, en inmediaciones de la localidad correntina de Bonpland.
El primero de los rodados involucrados fue un camión de patente brasileña, que transportaba cargas generales. El segundo, un cisterna argentino, llevaba agua oxigenada. Ambos vehículos quedaron volcados con unos 200 metros de distancia entre sí, en un sector de la autovía que presenta un avanzado deterioro.
Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales tras los siniestros.
Con las primeras horas del día y bajo lluvia en la zona, efectivos de la Policía de Corrientes trabajaban en el lugar para establecer las causas de los vuelcos y coordinar las tareas de remoción de los rodados pesados. (con información de Corrientes Hoy y Radio Sónica Virasoro)