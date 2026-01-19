 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Durante el fin de semana

Victoria: salieron de bailar y fueron detenidos por provocar desorden

19 de Enero de 2026
El fin de semana dejó dos intervenciones policiales en zonas céntricas de Victoria, luego de que efectivos fueran alertados por disturbios en la vía pública vinculados al movimiento nocturno tras la salida de boliches.

 

 

Detenciones y procedimiento

 

De acuerdo con lo informado a la LT39, el primer episodio ocurrió pasadas las 04.00 del domingo en la intersección de avenida Belgrano y Congreso, donde fue detenido un hombre de 26 años. La segunda intervención se registró a las 05.15 en avenida Centenario y boulevard Rivadavia, con la aprehensión de un joven de 20 años.

 

En ambos casos, la Policía constató que los individuos protagonizaban desorden en la calle, motivo por el cual se ordenó su traslado a la Jefatura Departamental para completar el procedimiento.

 

Detenido en Victoria. Foto: Policía de Entre Ríos.

 

Las actuaciones se instruyen bajo presunta infracción a los artículos 41° y 43° de la Ley Provincial N° 3815 y sus modificaciones vigentes, normativa que contempla conductas vinculadas al desorden, la alteración del orden público y la perturbación de la convivencia ciudadana en espacios comunes.

 

Detenido en Victoria. Foto: Policía de Entre Ríos.

 

 

 

Permanencia en Jefatura y controles médicos

 

Como establece el protocolo, ambos fueron examinados por personal médico antes de quedar alojados en sede policial. Las autoridades señalaron que se trata de hechos frecuentes en jornadas de alta circulación nocturna, especialmente durante la temporada estival.

Temas:

Victoria detención
