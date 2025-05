Venta de terrenos inexistentes en Oro Verde: “Apareció nueva gente estafada”

Muchas personas fueron estafadas con la venta de terrenos inexistentes en Oro Verde, situación que ocurrió entre 2012 y 2019. La principal acusada, Raquel Migueles, podría terminar en un juicio abreviado.

En aquel momento, varias personas decidieron invertir en la compra de terrenos en la zona de Oro Verde, con la esperanza de obtener una propiedad a un buen precio. Los contratos se firmaron estableciendo valores aproximados de $300.000 por cada terreno, y las adquisiciones se realizaron bajo distintas modalidades de pago. Sin embargo, cuando llegó el momento de formalizar la escrituración o tomar posesión de los lotes, los compradores descubrieron que habían sido víctimas de una estafa.

Se constató que los mismos terrenos fueron vendidos en varias ocasiones a diferentes personas, sin que ninguno de los compradores pudiera acceder a la propiedad ni recuperar el dinero invertido. Se estima que la mujer responsable de las estafas recaudó casi 2 millones de dólares entre 2012 y 2019.

La revelación del abogado Sergio Pacher

En primera instancia, informó: “Apareció nueva gente estafada, que no fue contenida dentro del marco de la causa. Es una causa bastante compleja. Pero planteo que, si se llega a acordar esto (un juicio abreviado), realmente me parece fatídico para las personas que han sufrido una estafa tremenda y no han tenido reparación”.

Imagen de una audiencia del juicio por la venta de terrenos inexistentes en Oro Verde. Foto: Elonce.

También sostuvo que “pensaba que en el transcurso de la semana se iría a comunicar el abogado defensor de la señora Migueles y su hermano con alguna de las víctimas o alguno de los abogados. Hasta ahora no ha habido nada. Ellos confían en que va a ser aprobado el juicio abreviado”.

Asimismo, lanzó una fuerte crítica: “Si el Código prevé un tipo de pena que es ínfima para este tipo de casos, estamos haciendo apología del delito. Si planteamos un juicio abreviado en estos casos, estamos haciendo apología del delito”.