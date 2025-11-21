Una nena fue atropellada por un patrullero en Neuquén y está grave: aseguran que iban alta velocidad

Una tragedia conmocionó a la localidad de Plottier, en Neuquén, cuando una nena de 9 años fue atropellada por un patrullero de la Policía local mientras circulaba en bicicleta. El accidente ocurrió el miércoles. Según testigos, el patrullero circulaba a alta velocidad, sin luces ni sirena encendidas, lo que agravó aún más el hecho. La víctima, identificada como Catalina, quedó tendida en la calle con lesiones graves y convulsiones tras el impacto.

El accidente fue captado por las cámaras de seguridad de un vecino, lo que permitió ver con claridad la secuencia del siniestro. En las imágenes se observa cómo el patrullero avanza rápidamente por la calle, levantando una nube de polvo, y luego atropella a la menor, quien quedó gravemente herida. Los propios policías del patrullero fueron los primeros en asistir a la niña, aunque los vecinos denunciaron que la ambulancia tardó aproximadamente una hora en llegar al lugar.

El estado de salud de la nena es crítico tras múltiples intervenciones quirúrgicas

Catalina fue trasladada de urgencia al hospital de Plottier, donde los médicos intentaron estabilizarla antes de derivarla al hospital Castro Rendón, el centro médico de mayor complejidad de la provincia. Según fuentes fiscales, la niña sufrió diversas fracturas y politraumatismo grave, lo que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. "Está muy grave, ayer tuvo cuatro paros cardíacos, tiene comprometidos sus pulmones, hoy le intervinieron en el quirófano por traumatismo de cráneo, hundimiento de cráneo y tienen que desinflamar el cerebro", detalló Javiera, madre de una de las niñas que estaba junto a Catalina en el momento del accidente.

🚨 PATRULLERO A TODA VELOCIDAD ATROPELLA Y DEJA GRAVE A UNA NENA - Fue en Plottier, Neuquén. - La nena está grave. pic.twitter.com/SG1HsxXIB3 — Vía Szeta (@mauroszeta) November 20, 2025

El accidente ha desatado un fuerte reclamo por parte de los vecinos, quienes exigen respuestas y mayor seguridad en las calles del barrio.

(Con información de MinutoUno)