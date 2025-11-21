Murió un hombre y dos niños tras un choque frontal y el incendio de un auto en Ruta 22

Una camioneta y un auto colisionaron de frente en el límite entre Neuquén y Río Negro. Las tres víctimas fatales viajaban en el vehículo de menor porte que se incendió.
En el primer día del fin de semana largo, un trágico accidente ocurrió en la Ruta Nacional 22, en el límite entre Neuquén y Río Negro, cuando un auto y una camioneta impactaron de frente y el vehículo de menor porte se prendió fuego. Por el siniestro vial, que ocurrió este viernes por la mañana, murieron tres personas: un hombre y dos menores.
IMÁGENES IMPACTANTES 🚨 ⚫ Un violento choque entre una Volkswagen Amarok y una Ford Ecosport dejó al menos tres muertos en la Ruta 22, cerca de Fernández Oro. 🔺 La Ecosport se incendió por completo y trabajan peritos para determinar las causas. pic.twitter.com/4V0ncwBRyy— AM CUMBRE (@amcumbre) November 21, 2025
Poco después de las 7, en el kilómetro 1203 (entre las localidades de Allen y Fernández Oro), dos vehículos, una Volkswagen Amarok y una Ford EcoSport, colisionaron de frente en circunstancias que aún son materia de investigación, de acuerdo a lo que publicó el medio local LM Neuquén.
Debido al fuerte impacto, la EcoSport —en la que iba una familia oriunda de Catriel— se prendió fuego y fue consumida por las llamas. En ese marco, las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia ante la gravedad de la escena.
Víctimas y primeras hipótesis del siniestro
Las primeras informaciones indican que sobre la calzada quedaron esparcidos algunos elementos, por lo que se presume que una de las familias viajaba aprovechando el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. Cerca del auto también había reposeras.
Oficialmente hay tres víctimas fatales. Sin embargo, las autoridades trabajan para establecer el número final y la identificación de estas personas, según el medio citado. Se informó que todos los fallecidos estaban en la EcoSport.
El jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen confirmó a LU19 que las víctimas son un hombre y dos menores, mientras que el conductor de la Amarok, de 65 años, fue derivado de urgencia al hospital local.
“Tenemos un conductor, un masculino mayor de edad, oriundo de Allen, que se encontraba con varios golpes y lesiones visibles. Fue trasladado de inmediato al hospital de Allen”, dijo la autoridad.
Tránsito afectado y una investigación en marcha
Respecto a la circulación, el tránsito se encuentra afectado en ambos sentidos y hay un amplio operativo de seguridad en la escena mientras los peritos recaban evidencia para determinar las causas del accidente. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis.