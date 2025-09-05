 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Accidente en Chajarí

Una mujer sufrió graves lesiones al caer en la obra de un templo en construcción

El incidente ocurrió anoche cuando la víctima ingresó a la construcción para dejar su bicicleta. Fue trasladada al hospital Santa Rosa de Chajarí con fracturas y heridas de consideración.

5 de Septiembre de 2025
Obra del templo María Auxiliadora
Una mujer de 33 años sufrió lesiones graves al caer en la obra del templo María Auxiliadora, en Chajarí, durante la noche de este jueves, alrededor de las 20 horas.

 

El accidente se produjo cuando un grupo de personas se disponía a iniciar una reunión de catequesis. Según testigos, la mujer ingresó al sector de construcción para dejar su bicicleta y no advirtió que la loza del primer piso estaba incompleta, cayendo al subsuelo.

Obra del templo Mar&iacute;a Auxiliadora (foto Chajar&iacute; al d&iacute;a)
La víctima fue auxiliada por las personas presentes en el lugar y trasladada en una ambulancia al hospital Santa Rosa. Intervino personal policial para asistir en la emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

 

De acuerdo a la información recabada por Chajarí al día, la mujer presentó fractura maxilar inferior, fractura expuesta de la muñeca izquierda y fractura dental. Las lesiones fueron calificadas como graves.

Temas:

Chajarí Accidente lesiones graves
