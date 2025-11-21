Una motociclista murió tras ser chocada por un vehículo que se dio a la fuga en Ruta 6

Murió motociclista embestida en Ruta 6. Un fatal siniestro vial ocurrió este viernes por la noche, en el departamento Villaguay. Pasadas las 21.15, personal de la Comisaría Mojones Sud 1° tomó conocimiento de una colisión en el kilómetro 100 de la Ruta Provincial N° 6.

Al llegar al lugar, los uniformados corroboraron que se trataba de un choque entre una motocicleta y un vehículo que, tras el impacto, se dio a la fuga.

Según los primeros datos recolectados, la motociclista —de 33 años— circulaba por la cinta asfáltica en dirección a una despensa de la zona cuando fue embestida desde atrás por un rodado mayor que avanzaba en el mismo sentido, de sur a norte. El violento impacto la desplazó hacia la banquina, donde quedó tendida.

La víctima falleció en el lugar y buscan al conductor

Personal médico arribó minutos después y confirmó el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las lesiones. En tanto, el conductor del vehículo involucrado huyó de la escena sin brindar asistencia, por lo que es intensamente buscado por las autoridades.

(PER).

El sitio del siniestro fue preservado por los efectivos hasta la llegada de Policía Científica, que trabajó bajo directivas del fiscal Sergio Salinsky. Los peritos realizaron relevamientos, fotografías, levantamiento de rastros y análisis de proyección de la moto, con el objetivo de recolectar pistas que permitan identificar al automotor fugado.

El tránsito

La Ruta Provincial 6 permaneció cortada al tránsito durante más de dos horas para facilitar las pericias y la asistencia del personal policial. Agentes del Puesto Caminero Villaguay organizaron desvíos provisorios y ordenaron la circulación hasta que la vía quedó nuevamente habilitada.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero del conductor que escapó.