Conductor que mató a familia en Ruta 22 dio positivo en alcoholemia y tenía condicional por narcotráfico

Un trágico accidente se cobró la vida de cuatro personas de una familia oriunda de Catriel este viernes por la mañana, en la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1203, entre Fernández Oro y Allen. La familia viajaba rumbo a la Costa Atlántica cuando su vehículo, una Ford EcoSport, quedó detenido en la banquina mientras aseguraban el equipaje. En ese preciso momento, una camioneta Volkswagen Amarok V6 las embistió a gran velocidad, provocando un incendio que resultó en la muerte de sus ocupantes.

El conductor de la Amarok, identificado como Axel Araneda, de aproximadamente 30 años, fue trasladado al hospital local con diversos golpes, aunque consciente. Los exámenes toxicológicos realizados en el hospital confirmaron que manejaba bajo los efectos del alcohol, con 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta información sumó gravedad al caso, ya que Araneda contaba con antecedentes penales por narcotráfico, publicó LMNeuquén.

El contexto del conductor: libertad condicional por narcotráfico

Lo que parecía ser un accidente más, rápidamente adquirió una dimensión más compleja con el descubrimiento de los antecedentes penales de Axel Araneda. En 2019, Araneda y su familia fueron condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esta condena estuvo vinculada con el tráfico de drogas en la zona de Allen, que incluyó la desarticulación del Clan Montecino y la caída de Héctor "Condorito" Dávila.

A pesar de la gravedad de la condena, en 2022, el Tribunal Oral Federal de General Roca le concedió la libertad condicional, mientras su apelación seguía en curso ante la Corte Suprema de Justicia. En 2023, el máximo tribunal del país confirmó la decisión, lo que permitió que Araneda permaneciera en libertad, sujeto a ciertas condiciones.

La tragedia de este viernes añadió un nuevo capítulo a la vida de Araneda, quien, según las investigaciones preliminares, estaba regresando de una fiesta en Cipolletti cuando ocurrió el accidente. Sus redes sociales mostraban imágenes relacionadas con la noche de festejo horas antes del siniestro.

El accidente fatal: cuatro vidas perdidas

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana de este viernes, en el inicio del fin de semana largo. La familia, compuesta por Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y los dos hijos pequeños de Carina, viajaban a la Costa Atlántica para disfrutar del receso. Mientras estacionaban en la banquina para asegurarse de que el equipaje estaba correctamente colocado, el vehículo familiar fue embestido desde atrás por la camioneta Amarok.

El choque fue tan violento que la EcoSport comenzó a incendiarse con sus ocupantes atrapados en el interior. A pesar de la rápida llegada de policías, bomberos y personal sanitario, no pudieron hacer nada para salvar a las víctimas, que ya estaban sin vida al momento de ser rescatadas del vehículo incendiado.

Investigación en curso: causas y responsabilidades

Los investigadores, que trabajaron en la escena del accidente, señalan que la velocidad excesiva de la Amarok fue un factor determinante en la tragedia. Según las primeras pericias, no hubo maniobras bruscas por parte de la familia ni condiciones climáticas adversas que pudieran haber influido en el accidente. La camioneta circulaba sin patente visible y, según testigos, a alta velocidad.

El Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro se encuentra trabajando para esclarecer todos los detalles de la dinámica del choque, dio a conocer LMNeuquén. La fiscalía de General Roca sigue de cerca el caso y ha ordenado más pericias para determinar la responsabilidad penal de Araneda en la tragedia.

Las víctimas y su familia: un destino trágico

Las víctimas fatales del accidente fueron identificadas como Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y los dos niños de Carina. Mientras tanto, Justo Pastor Gutiérrez, esposo de Liliana Cocuzza y padre de Carina, permanece internado en el hospital de Allen con heridas de diversa consideración. La noticia del trágico accidente conmocionó a la comunidad de Catriel y dejó una profunda tristeza en la familia de las víctimas. (Con información de LMNeuquén)