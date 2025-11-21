Un vehículo despistó y cayó en alcantarilla de Ruta 12: una mujer sufrió lesiones

REDACCIÓN ELONCE
Un matrimonio y un hombre mayor fueron asistidos luego de que su vehículo se descontrolara en la Ruta 12. Elonce confirmó que la mujer sufrió lesiones óseas de importancia y fue derivada para su atención.
Un siniestro vial ocurrido durante la noche de este viernes en la Ruta Nacional 12, frente a un predio ferial de General Ramírez, dejó como saldo tres personas heridas. Según confirmaron fuentes policiales, el hecho sucedió cuando un hombre de 53 años, que viajaba desde Paraná hacia Hernández en una Renault Kangoo, perdió el control del rodado por razones que aún se investigaban.
El vehículo cayó a un desnivel
En la unidad viajaban también su esposa, de 62 años, y su padre, de 85, todos oriundos de la capital entrerriana. Tras perder el dominio del vehículo, este terminó en un desnivel de la banquina, lo que provocó que los ocupantes sufrieran golpes y lesiones de distinta consideración.
Personal de Salud y Bomberos Voluntarios de Ramírez acudieron inmediatamente al lugar para asistir a las víctimas. El médico policial diagnosticó que la mujer presentaba lesiones óseas de importancia, por lo que debió ser trasladada para estudios y atención especializada.
Recomendaciones
Desde la Policía de Entre Ríos recordaron la importancia de mantener medidas de precaución al conducir, respetar la normativa vigente y evitar maniobras riesgosas que puedan derivar en siniestros. Señalaron que la prevención y el cumplimiento de las reglas de tránsito son claves para reducir la siniestralidad vial y resguardar la vida de conductores y pasajeros.