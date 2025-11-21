 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Tres personas resultaron heridas

Un vehículo despistó y cayó en alcantarilla de Ruta 12: una mujer sufrió lesiones

Un matrimonio y un hombre mayor fueron asistidos luego de que su vehículo se descontrolara en la Ruta 12. Elonce confirmó que la mujer sufrió lesiones óseas de importancia y fue derivada para su atención.

21 de Noviembre de 2025
Siniestro vial en la Ruta Nacional 12.
Siniestro vial en la Ruta Nacional 12. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un siniestro vial ocurrido durante la noche de este viernes en la Ruta Nacional 12, frente a un predio ferial de General Ramírez, dejó como saldo tres personas heridas. Según confirmaron fuentes policiales, el hecho sucedió cuando un hombre de 53 años, que viajaba desde Paraná hacia Hernández en una Renault Kangoo, perdió el control del rodado por razones que aún se investigaban.

 

El vehículo cayó a un desnivel

 

En la unidad viajaban también su esposa, de 62 años, y su padre, de 85, todos oriundos de la capital entrerriana. Tras perder el dominio del vehículo, este terminó en un desnivel de la banquina, lo que provocó que los ocupantes sufrieran golpes y lesiones de distinta consideración.

Personal de Salud y Bomberos Voluntarios de Ramírez acudieron inmediatamente al lugar para asistir a las víctimas. El médico policial diagnosticó que la mujer presentaba lesiones óseas de importancia, por lo que debió ser trasladada para estudios y atención especializada.

 

Recomendaciones

 

Desde la Policía de Entre Ríos recordaron la importancia de mantener medidas de precaución al conducir, respetar la normativa vigente y evitar maniobras riesgosas que puedan derivar en siniestros. Señalaron que la prevención y el cumplimiento de las reglas de tránsito son claves para reducir la siniestralidad vial y resguardar la vida de conductores y pasajeros.

Temas:

Ruta 12 General Ramírez Paraná
