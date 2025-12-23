Una moto y un auto chocaron en intersección semaforizada de avenida Almafuerte: video

REDACCIÓN ELONCE
Un siniestro vial ocurrió en una transitada intersección de Paraná, donde colisionaron una motocicleta y un vehículo utilitario. Elonce confirmó que el motociclista sufrió heridas leves y que un video sería clave para la investigación.
Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes en la intersección semaforizada de avenida Almafuerte y calle Héctor Fernández, en la capital entrerriana, confirmó Elonce. El siniestro vial ocurrió pasadas las 16 y tuvo como protagonistas a una motocicleta Guerrero Trip y un automóvil Citroën Berlingo, que colisionaron sobre la mano sur de la avenida.
Según la información recabada en el lugar, el Citroën Berlingo circulaba en sentido este, mientras que la motocicleta era conducida por un joven de 24 años que transitaba de sur a norte, desde calle Héctor Fernández con dirección hacia Marangunich. Por causas que se investigan, ambos rodados impactaron violentamente en el cruce regulado por semáforos.
Consecuencias del impacto
Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista sufrió heridas de carácter leve, aunque debió ser asistido en el lugar debido a los golpes recibidos. En tanto, la motocicleta presentó importantes daños materiales, especialmente en su estructura frontal. El vehículo familiar, por su parte, registró daños visibles en la parte delantera.
Un elemento clave para el esclarecimiento del hecho fue un video captado por las cámaras de seguridad de un comercio de la zona, que registraron el momento exacto del impacto entre ambos rodados. De acuerdo a las imágenes a las que accedió Elonce, uno de los vehículos habría atravesado la intersección con el semáforo en rojo.
El video:
Investigación en curso
Según se pudo observar en el registro fílmico, la motocicleta habría contado con la habilitación de la luz verde para cruzar la avenida, mientras que el Citroën Berlingo habría avanzado con el semáforo en rojo, lo que habría provocado la colisión. No obstante, esta circunstancia será determinada oficialmente a partir de las pericias correspondientes.
En el lugar del siniestro intervino personal de la Comisaría Décima, que dispuso la restricción de una mano de la avenida Almafuerte mientras se realizaban las actuaciones de rigor y se relevaban pruebas para establecer responsabilidades. El tránsito se vio parcialmente afectado durante varios minutos hasta que los vehículos fueron retirados y se normalizó la circulación.