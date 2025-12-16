 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Vuelco vehicular

Una camioneta volcó tras una falla mecánica y sus ocupantes fueron hospitalizados

16 de Diciembre de 2025
Vuelco de una camioneta en un sector urbano.
Vuelco de una camioneta en un sector urbano. Foto: (PER).

Un hombre y su hija menor debieron ser trasladados al hospital luego de que la camioneta en la que circulaban volcara por una falla mecánica. Elonce pudo saber que ambos se encontraban fuera de peligro y que el siniestro solo provocó daños materiales.

Un siniestro vial se registró durante la tarde en la localidad de Strobel, departamento Diamante, cuando una camioneta volcó mientras circulaba por avenida San Martín, entre calles Públicas 2 y 3. El hecho fue advertido por personal policial de la Comisaría Strobel, que se encontraba realizando operativos de prevención pública en la zona y acudió de inmediato para asistir a los ocupantes del vehículo.

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una pick-up Chevrolet C-10 que había sufrido un vuelco y terminó impactando contra la cerca de una vivienda ubicada en inmediaciones del lugar del accidente. En el rodado se desplazaba un hombre mayor de edad, quien conducía la camioneta, acompañado por su hija menor.

 

Traslado preventivo al hospital

 

Como consecuencia del vuelco, y a modo preventivo, ambos ocupantes fueron trasladados hacia el hospital local para ser evaluados por el personal médico. Según se informó oficialmente, tras los controles correspondientes se comprobó que tanto el conductor como la menor no presentaban lesiones de consideración, por lo que no fue necesario derivarlos a un centro de mayor complejidad.

 

Desde la fuerza policial se destacó la rápida intervención, que permitió brindar asistencia inmediata y garantizar la seguridad en el lugar, evitando nuevos riesgos para quienes transitaban por la zona.

 

Falla mecánica y daños materiales

 

De acuerdo a lo relatado en el sitio del siniestro, el vuelco se habría producido a raíz de una falla mecánica en la suspensión del vehículo. Esta situación provocó que el conductor perdiera el control de la camioneta, generándose el vuelco y el posterior impacto contra la estructura perimetral de una vivienda lindera.

 

El accidente ocasionó daños materiales tanto en el rodado como en la cerca de la propiedad afectada, aunque no se registraron personas lesionadas de gravedad ni terceros involucrados.

 

Intervención de Bomberos Voluntarios

 

En el lugar también trabajó personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Diamante, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y lograron apartar la camioneta de la calzada. Gracias a esta intervención, se normalizó la circulación vehicular y se evitó que el rodado representara un peligro para otros conductores.

 

Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría jurisdiccional, mientras que se recordaron las recomendaciones habituales para la conducción segura y la importancia del mantenimiento mecánico de los vehículos.

Temas:

Departamento Diamante Conductor camioneta siniestro vial
