Un trabajador murió aplastado por maíz cuando intentaba destrabar un silo

Un trabajador de 32 años murió este lunes 12 de octubre tras quedar atrapado bajo una gran cantidad de maíz dentro de un silo en Roberts, localidad del partido bonaerense de Lincoln. La víctima fue identificada como Fernando Fernández.

El accidente ocurrió en una planta cerealera ubicada en el predio ferroviario, en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Belgrano. Según la información policial, el operario realizaba tareas en el interior de la estructura.

Las primeras averiguaciones indican que Fernández intentaba destrabar una boquilla cuando el cereal se desplazó sobre él. El hombre quedó atrapado y se solicitó asistencia para rescatarlo.

El operativo para retirar al trabajador

Efectivos de la Subcomisaría de Roberts acudieron al establecimiento después de recibir el llamado de emergencia. Los Bomberos Voluntarios de la localidad iniciaron las tareas para extraer al operario del silo.

Los rescatistas lograron retirarlo y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la intervención del personal médico. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Municipal de Lincoln.

Fernández ingresó al centro asistencial sin signos vitales. El desplazamiento del maíz y las condiciones en las que se encontraba trabajando forman parte de los aspectos que deberán esclarecerse durante la investigación.

La víctima era padre de dos chicos

El trabajador era oriundo de Roberts y vivía en esa localidad junto a su familia. Tenía dos hijos, de cinco y dos años, y su fallecimiento causó conmoción entre los vecinos.

La Subcomisaría informó que las actuaciones fueron caratuladas como “Homicidio culposo”. La causa quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Lincoln y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de turno del Departamento Judicial de Junín.

Por disposición judicial, se preservó la escena y se ordenó la intervención de la Policía Científica. También se dispuso la recepción de declaraciones testimoniales para reconstruir lo sucedido.

Investigan las circunstancias del accidente

Los investigadores deberán determinar cómo se produjo el movimiento del maíz que alcanzó a Fernández cuando intentaba liberar la boquilla, de acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por la Policía.

Las actuaciones buscarán establecer si existieron responsabilidades penales en el accidente laboral. La carátula de la causa no implica, por sí misma, que se haya atribuido responsabilidad a una persona.

Hasta el momento de la información difundida, no se habían comunicado imputaciones ni conclusiones de los peritajes en la planta cerealera. La investigación permanece abierta para esclarecer la muerte del operario.