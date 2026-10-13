Anticiparon cuándo podría reabrir el salón de fiestas clausurado tras la muerte de un hombre

La clausura preventiva del salón de eventos Don Marcos de Paraná continúa vigente tras el fallecimiento de un hombre en sus instalaciones, aunque desde la Municipalidad aclararon que la medida es temporal y no implica una responsabilidad del propietario. El subsecretario municipal de Control Urbano, Lautaro López, explicó a Elonce cuáles son los requisitos para que el establecimiento pueda volver a funcionar.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes feriado en el local bailable ubicado sobre avenida Jorge Newbery 2005. Tras el fallecimiento, la Policía de Entre Ríos solicitó la presencia de inspectores municipales para intervenir en el establecimiento.

Según explicó el funcionario, la clausura se dispuso de manera precautoria para preservar el lugar y permitir el desarrollo de las actuaciones correspondientes. Posteriormente, la evaluación médica estableció que se trató de una muerte por causas naturales.

Por qué continúa clausurado el salón Don Marcos

López indicó que la decisión municipal tuvo un carácter exclusivamente preventivo y administrativo, sin que ello implique atribuir responsabilidades al establecimiento.

“Personal nuestro, de manera preventiva y a los efectos de resguardar el lugar y los procedimientos que tengan que hacer las áreas competentes en la investigación del hecho, procede a la clausura preventiva del lugar”, señaló.

El subsecretario aclaró que el salón Don Marcos cuenta con la habilitación correspondiente para funcionar como establecimiento bailable.

Además, remarcó que la determinación de una muerte natural no elimina automáticamente el procedimiento administrativo iniciado tras el episodio.

Por ese motivo, el titular del local deberá presentar la documentación exigida para solicitar el levantamiento de la clausura.

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Qué documentación deben presentar para reabrir

Consultado sobre la posibilidad de que el salón de eventos retome sus actividades próximamente, López confirmó que podrá hacerlo una vez completados los trámites correspondientes.

Entre los requisitos mencionó la documentación vinculada al servicio de asistencia sanitaria y el acta de defunción, donde conste la causa del fallecimiento.

El responsable del establecimiento deberá presentar esos documentos ante el Juzgado de Faltas, que intervendrá en el cierre del procedimiento administrativo.

“Se espera que el titular del establecimiento se presente ante el juez de Faltas con esa documentación a los efectos de hacer el fin del procedimiento”, explicó.

De esta manera, la reapertura dependerá del cumplimiento de los requisitos administrativos, sin que se haya informado una fecha concreta para el levantamiento de la medida.

Qué se sabe sobre la asistencia médica

Durante la entrevista con Elonce, el funcionario también fue consultado sobre las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y las obligaciones sanitarias de los locales bailables.

López explicó que la Ordenanza Nº 8615, que regula la habilitación de estos establecimientos en Paraná, contempla la vinculación con servicios de asistencia sanitaria para intervenir ante emergencias.

También señaló que el personal de seguridad de los boliches y de las empresas privadas que prestan ese servicio recibe formación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.

En relación con el fallecimiento ocurrido en el salón Don Marcos, indicó que, según la información disponible, la muerte fue prácticamente inmediata, lo que habría limitado las posibilidades de intervención médica.