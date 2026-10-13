Lamolina anuló un penal en medio de una polémica por un celular y explicó su decisión

El árbitro Nicolás Lamolina revirtió un penal sobre el final del partido entre Godoy Cruz y All Boys. Aunque le acercaron un celular con la repetición, aseguró que modificó su fallo por la intervención de su asistente.
La Primera Nacional vivió una de las escenas más insólitas de la temporada. En el cierre del partido entre Godoy Cruz y All Boys, Nicolás Lamolina cobró un penal sobre la hora, pero luego de mirar la jugada en un celular, revirtió su decisión. La acción, que ocurrió en medio de los reclamos del conjunto de Floresta, generó sorpresa por la manera en que se resolvió una situación determinante, en una categoría que no cuenta con el sistema VAR.
El episodio se produjo durante el tiempo adicionado, cuando el árbitro sancionó una falta a favor del Tomba que había ocurrido fuera del área. La decisión provocó una reacción inmediata de los futbolistas de All Boys, que rodearon al juez para protestar por su fallo. En medio de la tensión y los reclamos, uno de los suplentes del equipo visitante intervino con una alternativa inesperada: le mostró a Lamolina la repetición de la jugada en la pantalla de un teléfono celular.
Después de observar las imágenes, Lamolina decidió dar marcha atrás y anuló el penal que había cobrado minutos antes. La secuencia llamó la atención por tratarse de una revisión improvisada en pleno campo de juego, sin la intervención de un sistema oficial de asistencia arbitral. La situación abrió un nuevo debate sobre los criterios de los jueces en la Primera Nacional y los límites de recurrir a imágenes externas durante un partido.
Sin embargo, la polémica arbitral había comenzado antes de esa jugada. Durante el encuentro, Lamolina ya había sancionado una primera pena máxima a favor de Godoy Cruz que también despertó cuestionamientos. En aquella oportunidad, el delantero Pino se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos, pero no logró convertir y desperdició una oportunidad que podría haber cambiado el desarrollo del partido.
Finalmente, el encuentro terminó 0-0.
"VAR" Porque el jugador de All Boys le mostró la transmisión de LPF Play para mostrarle a Nicolás Lamolina que fue claramente afuera. https://t.co/fUGOEFZHKA— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026
Lamolina explicó por qué anuló el penal
Nicolás Lamolina dio su versión sobre uno de los episodios más polémicos del fútbol argentino. El árbitro que dirigió el empate entre All Boys y Godoy Cruz explicó por qué revirtió el penal que había sancionado sobre el cierre del encuentro y reveló que hizo todo lo posible para evitar que le mostraran una repetición en un celular.
En una entrevista con TyC Sports, Lamolina aseguró que los futbolistas y el cuerpo técnico de Godoy Cruz entendieron su determinación. Según explicó, el cambio de criterio respondió a la intervención de su asistente, Agustín Méndez, quien tenía una perspectiva más favorable para determinar dónde se había producido la infracción.
El árbitro reconoció que interpretó que la falta de Iván Zafarana había ocurrido dentro del área y justificó el cobro de la pena máxima.
“Para mí Zafarana se arroja con uso de fuerza excesiva y la sanción fue sobre la línea y era penal”, explicó. Sin embargo, aclaró que su asistente le manifestó sus dudas sobre la ubicación de la infracción: “En ese momento el asistente Agustín Méndez me menciona que desde su visión era muy al límite y no le convencía la situación de penal”.
La situación se complicó cuando Lamolina intentó acercarse al colaborador para intercambiar opiniones. “En el momento que me acerco a hablar con el línea se desmadró todo con el ingreso al campo de gente que no tenía que ingresar”, relató.
En medio de la confusión, un futbolista de All Boys intentó mostrarle una imagen de la jugada en un teléfono celular. El juez aseguró que evitó mirar la pantalla para que su decisión no quedara asociada con una revisión ajena al procedimiento arbitral.
“Hice un gran esfuerzo para que no me muestren la imagen porque sabía que si aparecía un plano mirando el celular todos iban a pensar que mi decisión iba a ser modificada por esa situación”, sostuvo.
Y agregó: “Yo lo único que quería era hablar con mi asistente, que me iba a mencionar que era afuera del área. Su perspectiva era mucho mejor que la mía”.
El episodio prolongó el encuentro hasta los 77 minutos del segundo tiempo y dejó una fuerte polémica por la intervención de personas ajenas al partido dentro del campo de juego.
Lamolina también se refirió a la reacción de Godoy Cruz tras la modificación del fallo. “Los jugadores y el cuerpo técnico de Godoy Cruz fueron empáticos con la decisión”, afirmó. Además, señaló que los integrantes de la delegación mendocina consideraron correcta la resolución y que el encuentro concluyó sin nuevos inconvenientes una vez que se reanudó.
Por otra parte, el árbitro confirmó que informará a las autoridades disciplinarias sobre los incidentes ocurridos durante la interrupción. Según detalló, una persona que ingresó al terreno de juego tuvo que ser identificada con intervención policial.
“En ese momento ingresó una persona que tuvimos que identificar con la policía, que tenemos los datos y que será informado al Tribunal de Disciplina”, concluyó. (Con información de 0223 y TN)