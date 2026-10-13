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Policiales Departamento Paraná

Gracias a un drone térmico, atraparon a ladrón que pretendió robar en establecimiento rural

Un hombre de 46 años fue detenido tras intentar ingresar a una vivienda rural ubicada sobre la Ruta 12, entre Sauce Pinto y San Benito. Escapó por un sembrado de trigo y fue localizado arriba de un árbol durante un operativo policial y gracias al uso de un drone térmico de un vecino.

13 de Octubre de 2026
Gracias a un drone térmico, atraparon a ladrón en Paraná Campaña
Gracias a un drone térmico, atraparon a ladrón en Paraná Campaña

Un hombre de 46 años fue detenido tras intentar ingresar a una vivienda rural ubicada sobre la Ruta 12, entre Sauce Pinto y San Benito. Escapó por un sembrado de trigo y fue localizado arriba de un árbol durante un operativo policial y gracias al uso de un drone térmico de un vecino.

Un hombre de 46 años fue detenido este domingo tras un intento de robo en una vivienda rural ubicada a la vera de la Ruta Nacional 12, entre Sauce Pinto y San Benito. El sospechoso escapó por un campo sembrado de trigo y fue encontrado escondido arriba de un árbol durante un operativo policial.

 

Un vecino advirtió movimientos sospechosos y alertó a los propietarios sobre la presencia de un desconocido que intentaba ingresar a su vivienda. En ese momento, la casa se encontraba sin moradores, debido a que el matrimonio había concurrido a la Fiesta Aniversario de Aldea María Luisa. Tras recibir el aviso, los dueños regresaron rápidamente y el sospechoso emprendió la fuga.

 

Elonce accedió a un video que muestra cómo localizaron al sospechoso gracias a la utilización de un drone térmico.

Escapó por un sembrado y se escondió en un árbol

 

Según informó Estación Plus Crespo, efectivos policiales acudieron al establecimiento y observaron a un hombre que corría hacia el interior de un campo sembrado de trigo. El sospechoso avanzó aproximadamente 500 metros, hasta que los uniformados lo perdieron de vista.

 

Ante esta situación, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Finalmente, mediante tareas de rastreo y reflectoreo a pie, los policías encontraron al hombre escondido arriba de un árbol.

 

El sospechoso fue reducido y quedó a disposición de la Fiscalía en turno.

 

Secuestraron una motocicleta y quedó detenido

 

El detenido tiene 46 años y domicilio en Paraná. Por disposición judicial, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de la capital entrerriana.

 

La causa quedó caratulada provisoriamente como tentativa de robo en flagrancia.

 

Además, durante el procedimiento, la Policía secuestró una motocicleta que el sospechoso habría utilizado para llegar hasta la propiedad rural.

 

La rápida advertencia del vecino y la intervención policial permitieron frustrar el presunto robo y localizar al hombre pese a su intento de ocultarse en el campo.

Temas:

Ruta Nacional 12 Sauce Pinto drone térmico ladrón atrapado operativo policial
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