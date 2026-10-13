Seis detenidos tras allanamientos: secuestraron drogas y más de $1 millón

Durante la tarde del lunes, personal de la División Drogas Peligrosas realizó cuatro allanamientos simultáneos en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y 11 de Noviembre de la ciudad de Concordia, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Como resultado de los allanamientos, la Policía secuestró envoltorios que contenían cocaína y marihuana, además de $1.137.000 en efectivo y siete teléfonos celulares.

También se incautaron 177 recortes circulares de nylon y bolsas del mismo material, elementos que serán incorporados a la investigación para determinar su posible vinculación con la preparación y comercialización de sustancias prohibidas.

Entre los objetos secuestrados también se encontraron una tijera, un paquete de hojillas y otros elementos considerados de interés para la causa.

Durante los procedimientos fueron detenidas tres mujeres de 18, 35 y 39 años, y tres hombres de 18, 20 y 32 años.

Las seis personas quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúa la investigación para establecer las responsabilidades individuales en los hechos investigados.

Otro secuestro de cocaína y retención de una motocicleta

También en horas de la tarde de este lunes, personal de la Sección Cuerpo y Guardia y de la Sección Motorizada que desarrollaba un operativo de control vehicular e identificación de personas en inmediaciones de calles Dr. Sauré y Cortada 60 detuvo la marcha de un hombre de 32 años que circulaba a bordo de una motocicleta.

En esas circunstancias, se advirtió que la mochila que llevaba presentaba uno de sus cierres deteriorados, pudiéndose observar a simple vista en su interior varios envoltorios de nylon.

Ante dicha situación, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó el correspondiente test de campo, determinándose que se trataba de clorhidrato de cocaína. Se realizó el secuestro de seis envoltorios con dicha sustancia y un cuaderno con anotaciones.

La motocicleta Honda Titán en la que circulaba fue retenida en el marco de una infracción de tránsito.