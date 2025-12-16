Un motociclista sufrió lesiones graves en la cabeza tras chocar con auto en Villaguay

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este martes 16 de diciembre, alrededor de las 19:15 horas, en la intersección de calles Castelli y 25 de Mayo, en la ciudad de Villaguay. El hecho involucró a una motocicleta y un automóvil, y dejó como saldo a un hombre con lesiones de carácter grave.

De acuerdo a la información policial, personal de la fuerza se constituyó rápidamente en el lugar tras ser alertado sobre una colisión entre dos vehículos. Por causas que aún se tratan de establecer, una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz, conducida por un masculino de 35 años, impactó contra un automóvil Suzuki Swift, que era conducido por un joven de 24 años.

Cómo ocurrió el choque

Según se pudo reconstruir en el lugar, la motocicleta circulaba por calle 25 de Mayo en sentido Este-Oeste, mientras que el automóvil lo hacía por calle Castelli en dirección Sur-Norte. En la intersección se produjo la colisión, cuyas circunstancias precisas quedaron bajo investigación para determinar eventuales responsabilidades.

A raíz del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió un violento golpe en la cabeza, lo que motivó la inmediata intervención del servicio de emergencias.

Traslado y estado de salud

El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia hacia el hospital local, donde fue examinado por el personal médico. Desde el nosocomio se informó posteriormente que presentaba lesiones de carácter grave, quedando pendiente su posible derivación a un centro de mayor complejidad para una evaluación médica más exhaustiva.

En tanto, el conductor del automóvil no habría sufrido lesiones de consideración, aunque igualmente se realizaron las actuaciones correspondientes de rigor.

Intervención policial y actuaciones judiciales

En el lugar del siniestro trabajó personal del Comando Radioeléctrico, que ordenó el tránsito y aseguró la zona para facilitar las tareas de asistencia y peritaje. Las actuaciones continuaban a cargo de la Sección Judiciales, con conocimiento de la autoridad judicial competente, que será la encargada de avanzar en la investigación del hecho.