Un hombre se descompensó en la vía pública y falleció en Chajarí

Un hombre de 66 años se descompensó y falleció en la vía pública en la ciudad de Chajarí. Personal policial y sanitario intervino en el lugar y se confirmó que la muerte se produjo por causas naturales, por lo que no se dispuso la realización de una autopsia.
Un hombre se descompensó y falleció en la vía pública este sábado en la ciudad de Chajarí; el hecho ocurrió sobre avenida Alem, casi Repetto, donde intervinieron efectivos policiales y personal sanitario tras un llamado de emergencia.
De acuerdo a la información confirmada por la comisaría, el hombre se encontraba junto a su bicicleta. Minutos después, arribó al lugar una ambulancia del Hospital Santa Rosa.
El personal médico examinó al hombre y constató que no presentaba signos vitales. Ante esta situación, se dio aviso a las autoridades policiales y judiciales para continuar con las actuaciones correspondientes, publicó Tal Cual.
Identificación y actuaciones judiciales
Horas más tarde, se logró localizar a un familiar directo del fallecido. Un sobrino, domiciliado en Chajarí, reconoció a la víctima como Elías Martín Zampedri, de 66 años.
Según el informe médico, el deceso se produjo por causas naturales. En función de este diagnóstico, la fiscal de turno dispuso que no se realizara una autopsia, ordenando únicamente actuaciones simples de rigor.
Los efectos personales del hombre fueron entregados a sus familiares, quienes quedaron a cargo de los trámites correspondientes para el posterior sepelio.