Un hombre fue hospitalizado tras el choque entre un auto y una moto en transitada esquina de Paraná

En la intersección de calle Walter Heinze y avenida Larramendi de la ciudad de Paraná, se produjo un choque entre un auto y una moto. Según fuentes policiales, un hombre fue hospitalizado por posible fractura.
Pasadas las 22 horas de este viernes, se produjo una colisión entre un auto y una moto en la intersección de calle Walter Heinze y avenida Larramendi de la ciudad de Paraná. Como resultado, un hombre fue hospitalizado.
Según indicaron fuentes policiales, un hombre a bordo de una moto de 110 cilindradas cúbicas, acompañado por su pareja y su hijo, se dirigían en el sentido oeste-este, con sentido hacia el centro.
Por causas que tratan de esclarecerse, un Renault Fluence, conducido por un hombre de 74, giró a la izquierda para entrar a un garaje, con sentido a Bajada Grande, y se produjo el impacto.
Como resultado, el conductor del rodado de menor porte, de 26 años, fue derivado al hospital San Martín de la capital entrerriana para recibir las curaciones pertinentes y descartar una posible fractura en su pierna derecha.
En el lugar intervinieron personal de las Comisarías Undécima y colaboró la Quinta.