Un camión chocó un semáforo en la Ruta Nacional 18 y se dio a la fuga

Un siniestro vial ocurrió este sábado por la tarde en la localidad entrerriana de San Salvador, cuando un camión chocó un semáforo en la intersección de la Ruta Nacional N° 18 y Avenida de Los Rusos.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 14:30 horas y, según los primeros datos recabados por la policía, el conductor del camión impactó contra el semáforo y, tras el accidente, se dio a la fuga, dejando el rodado abandonado en el lugar del siniestro.

El personal policial, al arribar al lugar del hecho, constató la veracidad del siniestro, pero no pudo encontrar ni al camión ni a su conductor. Afortunadamente, un testigo presencial del accidente aportó información valiosa: describió el acoplado del camión y proporcionó el número de dominio del vehículo, así como detalles sobre la carga que transportaba, que consistía en palos. Esta información permitió a los agentes avanzar rápidamente en la investigación.

Investigación y rastreo del camión

Gracias al testimonio del testigo, la policía pudo obtener la titularidad del camión y alertó a los puestos camineros sobre el siniestro. Minutos más tarde, el camión fue identificado en el Control de Tránsito Policial de Rosario del Tala, ubicado a una distancia considerable del lugar del incidente. A partir de este momento, las autoridades comenzaron a trabajar en la identificación del conductor.

A pesar de que el chofer se dio a la fuga tras el impacto, el trabajo conjunto entre los testigos, la policía y los puestos de control permitió que el camión fuera rastreado rápidamente. Las autoridades informaron a la Unidad Fiscal sobre el hallazgo del rodado y, a partir de allí, se dieron instrucciones para proceder con la identificación del conductor, quien no fue detenido en el lugar, y se le permitió continuar su viaje tras las diligencias correspondientes.